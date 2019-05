«Hay que darle una vuelta al Campo para que sea una espacio vivo» Eva Sánchez, presidenta de la FAVO y de la Asociación de Vecinos de Limanes. / MARIO ROJAS Eva Sánchez | Presidenta de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo «Dentro de nuestras peticiones está la reparación del castillo de Olloniego y la creación del centro de alfarería de Faro» SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Domingo, 5 mayo 2019, 01:50

Eva Sánchez, presidenta de la Asociación de Vecinos de Limanes, es desde hace más de un año también la máxima responsable de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (FAVO). Ahora que la campaña electoral se acerca y los resultados del 26 de mayo decidirán quién gobierna los próximos cuatro años, pide a los políticos «que no engañen» y que lleguen a acuerdos «por el bien de la ciudadanía».

-¿Cuántas asociaciones forman parte actualmente de la FAVO?

-Somos un total de veintitrés, tanto de la zona urbana como de la rural.

-¿Cuál es el papel de la federación?

-Simplemente ayudar a las distintas asociaciones a mediar entre ellas y el Ayuntamiento o el Principado en los problemas que vayan surgiendo. Una federación siempre puede tener más fuerza que una asociación ante ellos.

-¿Cuáles son esos problemas?

-Por ejemplo, ahora tenemos uno que consideramos bastante grave. Desde hace años en la zona rural pedimos una solución para las tuberías de fibrocemento, que están prohibidas por la Unión Europea. Tienen unos componentes que son cancerígenos y están por muchos kilómetros de la zona rural.

-¿Y el Ayuntamiento no lo soluciona?

-Lo que están haciendo es reponer las que se van rompiendo, pero hay muchas todavía por sustituir.

-¿Qué más peticiones tienen?

-Desde hace mucho tiempo pedimos la reparación del castillo de Olloniego, la creación del centro de alfarería de Faro, y cosas más cotidianas como el desbroce de algunos caminos y carreteras.

-¿Y para la zona urbana?

-El Paseo de los Álamos en el Campo San Francisco. Hay que darle una vuelta al parque, y que se convierta en un espacio vivo para todos los ovetenses.

-¿Qué balance hace de este último año en el cargo?

-El balance es positivo, pero hemos hecho menos de lo que me hubiera gustado. Tenemos un programa muy amplio, y hay muchas cosas que perseguimos desde hace muchos años. Son reivindicaciones sobre todo en la zona rural que es la gran abandonada.

-¿Es culpa del Ayuntamiento?

-Sí. Puede ser porque aprueban los presupuestos tarde y luego hay tres meses para sacar las obras a licitación, y luego para ejecutarlas hay un tiempo muy largo.

-¿Qué han conseguido en este último año?

-Estoy satisfecha con las reuniones que hemos tenido. Hace poco nos hemos reunido con el consejero de Empleo, Industria y Turismo, Isaac Pola, para mostrar el descontento porque la zona rural no tiene cobertura de internet. Durante este año nos hemos reunido con muchos consejeros y también concejales, y hay predisposición, voluntad, lo que no hay es dinero para ejecutar las obras.

-¿Cómo es la relación con el resto de movimientos vecinales?

-Con las asociaciones que están en la Federación no hay ningún problema, y las que no están sin problema también. Cada uno va a lo suyo, trabajo hay para todos.

-¿Cuáles son las cuestiones que más preocupan a los vecinos?

-Les preocupa muchísimo por dónde va a ir la Ronda Norte, porque si lo hacen por la zona de Pumarín y Teatinos habrá un colapso total. Además, hay cuestiones más generales como los terrenos del viejo HUCA o el Bulevar de Santullano que nos preocupa a todos los ovetenses porque, ¿qué van a hacer con la iglesia de San Julián? Nadie habla de ella.

-¿Cómo ha sido la relación con el tripartito durante estos cuatro años de gobierno?

-Muy buena. Son totalmente accesibles, y el resto de grupos municipales también. Me tocó conocer el Ayuntamiento en épocas anteriores, y tener una entrevista con algún concejal era muy complicado.

-¿Qué valoración hace del gobierno del tripartito?

-Mi opinión personal es que faltó mucho por hacer. Nos reunimos varias veces con la concejala de Infraestructuras, Ana Rivas, y siempre nos decía lo mismo, que tenía más de setenta proyectos encima de la mesa que no era capaz de que salieran adelante.

-¿La creía?

-Sí. La considero muy buena trabajadora y con muchas ganas de hacer en la ciudad.

-Ahora los partidos se encuentran presentando sus programas, ¿la FAVO se ha reunido con alguno?

-Solamente nos pidió reunión Izquierda Unida para presentarnos a su candidata Concha Masa. Fue una reunión muy distendida y agradable. De momento los demás grupos no nos han llamado.

-¿Qué le pide al nuevo gobierno?

-Que cumpla lo que promete. Que no engañe, y que cuando es algo que beneficia a todo Oviedo, que haya consenso.

-Usted estuvo presente en el Pleno de votación del Área Metropolitana, y no hubo consenso...

-Sí estuve en ese pleno y me dolió mucho. Lo que menos me esperaba es que PP y Somos Oviedo votaran en contra. Oviedo tiene que pertenecer al Área Central Metropolitana. En aquella votación me di cuenta de que era un tema político, y a algunos políticos los ciudadanos les preocupamos muy poco.