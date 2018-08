«Debe estar tranquilo, volveremos a gobernar juntos» Somos pide al socialista en su réplica que «deje de pensar en las elecciones» y defiende la gestión de la edil de Educación CECILIA PÉREZ OVIEDO. Viernes, 31 agosto 2018, 02:06

El enfrentamiento generado por las obras de la cubierta del patio del colegio Ventanielles entre Somos y PSOE también estuvo ayer en boca del alcalde, Wenceslao López. Hay que recordar que la edil de Educación, Mercedes González, culpó de los retrasos en los trabajos a la Concejalía de Infraestructuras, dirigida por la socialista Ana Rivas, y al área de Contratación, en manos de Iván Álvarez, de IU.

La propia concejala solicitó al socialista que le cediera las competencias relativas a la gestión de las obras en centros escolares. En su escrito, acusó de «dejación de funciones» a Ana Rivas. El alcalde salió al paso y aseguró que «por parte de Somos hay un empecinamiento en la confrotación permanente». Afeó la actitud de la concejala de Educación, a la que llegó a comparar con «un niño que cuando comete una travesura, la culpa la tienen los otros». El regidor recordó que esta tiene desde hace más de un año y «de palabra» delegada la gestión de las obras.

Indicó también a sus socios de gobierno que no se puede estar en el gobierno y en la oposición a la vez: «Es una dinámica perniciosa, negativa, destructiva y además que no vale todo en política». En concreto, instó a Somos a «recapacitar seriamente y hacer política constructiva y no destructiva». En este sentido, el alcalde acusó a la edil de Educación de haber trastocado la negociación que mantenía el Ayuntamiento con el Principado por el tema de la cesión de competencias del comedor escolar del colegio de Las Campas tras «haber ido por detrás» a las familias del colegio para contarles los planes regionales. El alcalde calificó el gesto de «deslealtad absoluta», porque «eso no es política, son ganas de revolver y de enredar».

Por la tarde llegó la réplica. Somos contestó que «no existe la delegación verbal de competencias» y defendió la actitud de Mercedes González, que «lejos de confrontar» busca «la solución de un problema» y, recordó, no cobra ni sueldo ni dietas por ejercer su labor.

En este sentido, el partido de gobierno con más ediles invitó al alcalde a estar «tranquilo» de cara a las elecciones municipales porque «vamos a volver a gobernar juntos» porque «nuestra lealtad está además de con el equipo de gobierno, con los ovetenses que claman por recuperar La Vega y con las familias de Las Campas y Ventanielles».