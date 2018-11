«Hay que defender los territorios» El grupo 'Compañeras', durante su interpretación. El grupo Mayalde recibe el XIV Premio Nacional de Folclore Martínez Torner ALBERTO ARCE OVIEDO. Miércoles, 28 noviembre 2018, 02:25

La familia Mayalde recibió ayer el XIV Premio Nacional de Folclore Martínez Torner por su labor en la «recuperación, divulgación y documentación de la cultura musical folclórica» que lleva a cabo, según expuso Fernando de la Puente, profesor de investigación aplicada de la Escuela Municipal de Música y Danza Tradicional Manolo Quirós, en la presentación de una emotiva gala que tuvo lugar en la sala de Cámara del Auditorio Príncipe Felipe.

El espacio lució casi a rebosar. Y antes de que tuviese lugar la entrega del distinguido galardón, el grupo folclórico 'Compañeras' interpretó, con la música del profesor José Ángel Llaneza a la zanfona, dos piezas tradicionales: 'La Maruxina' y una jota popular. Luego, varias alumnas de la profesora Anabel Santiago, de entre 11 y 13 años, interpretaron 'El que me corteja a mí'.

El grupo Mayalde está formado por cuatro personas originarias de La Maya y Aldeatejada (Salamanca), de ahí el nombre, y fue fundado en 1980 por Eusebio Martín y Pilar Pérez, un matrimonio al que años más tarde se unieron sus dos hijos, Laura y Arturo Martín.

El grupo, que recupera y estudia los cantares populares a través de las geografía española, ya ha presentado estas producciones en conciertos a lo largo y ancho del panorama nacional, en varios países europeos y en un buen número de estados del continente americano. «Mayalde domina su puesta en escena y hace fiesta con manifestaciones culturales de finales del XIX y principios del XX», expuso De la Puente. Añadió, además, que «dominan a la perfección los instrumentos tradicionales».

Paisaje y paisanaje

«Yo me pongo la boina para no quitármela, porque es un territorio en el que habitan todos los antepasados analfabetos a quienes hoy se debe este premio», declaró Eusebio Martín, líder de la formación. «Esa gente nos enseñó a no avergonzarnos de dónde venimos», sentenció. También habló del amor al paisaje y al paisanaje: «Hay que amar y defender los territorios, y nosotros somos de Salamanca».

Fue la edil de Educación, Mercedes González, la encargada de entregar la estatuilla del gaitero a la familia. Después, con un canto de arriero (propio de León) deleitaron a los asistentes; «un ritmo que simula los pasos del caballo al trotar», admitió Martín momentos antes. Y así, armados con cucharillas y una regadera; «instrumentos con lo que otros olvidan en el desván», levantaron nuevamente a la audiencia.