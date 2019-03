Defensa remite el protocolo para la cesión del claustro y la capilla de la fábrica de La Vega La fachada de la fábrica de armas de La Vega. / PIÑA El alcalde carga contra Somos y admite que, pese a los avances en las conversaciones, «lo que no se haga en marzo, ya no se logrará en abril» G. D. -R. Sábado, 2 marzo 2019, 03:06

Defensa ya ha remitido el borrador del convenio para la cesión demanial de la capilla y el claustro de la fábrica de Armas de La Vega. El documento deberá ser ahora supervisado por los técnicos municipales antes de devolverse al ministerio para que lo prepare para su aprobación. No es el único avance acerca de las negociaciones para recuperar el solar de la centenaria factoría que adelantó ayer el alcalde, Wenceslao López. El Ayuntamiento de Oviedo ha enviado al departamento de Margarita Robles, para que sus técnicos le den o no también su visto bueno, el borrador con los criterios para la tasación que deberán sustentar el futuro intercambio de activos inmobiliarios.

¿Cuándo? Es es lo que nadie se atreve a decir. El adelanto de las generales «complica» el objetivo de cerrar la recuperación de La Vega antes de acabar el mandato. «Debo intentar llegar a un acuerdo firme antes de que acabe el mandato», expuso López, «porque no tengo el cien por cien de seguridad de que vaya a seguir siendo alcalde a partir de mayo, pero quiero tener el cien por cien de seguridad de que La Vega se va a recuperar». Eso sí, el tiempo se agota. «Lo que no pueda hacer en marzo, no lo voy a poder hacer en abril», admitió.

Al alcalde, que «no tenía pensado decir nada», porque «esto no es 'Sálvame'» y «las cosas se cuentan cuando se consiguen», se le soltó la lengua ayer e incluso «una carcajada», la que dijo le provoca que «un miembro del equipo de gobierno me haga preguntas a través de los medios». Wenceslao López no ahorró críticas a Somos Oviedo al que acusó de «aparentar» y de dar «una patada» al trabajo hecho desde el equipo de gobierno, «para irse a Madrid a presentar proposiones no de ley y que Pablo (Iglesias) preguntara a Pedro (Sánchez)». «Si usted decide jugar el partido en Madrid juégelo en Madrid, pero no trate de quitar el balón de Oviedo», sostuvo. López respondió a las críticas de Taboada por el hecho de que la ministra de Defensa no visitase Oviedo, diciendo que «una foto» con Margarita Robles no va a agilizar las gestiones. «A Somos-le gustaría contar todos los pasos, si adelante o atrás, pero esto no se consigue jugando a la yenka, se consigue trabajando», concluyó.

Desde IU

El concejal de Personal, Iván Álvarez, celebró también que «estamos a punto de firmar la cesión demanial» y los avances en la negociación de los criterios para la tasación. «Hemos llegado muy lejos y seguimos avanzando», señaló y pidió al socio mayoritario del gobierno que se centre: «Somos tiene que incorporarse al trabajo diario en esta cuestión, son muchas horas jurídicas y políticas que permiten avanzar semana tras semana, tienen la obligación no solo de exigir sino también de impulsar la recuperación de los terrenos», reclamó. Pero pidió también al PSOE «a nivel estatal» que no se duerma. «Tiene la obligación de estar a la altura, hay elecciones generales y los ovetenses tomarán buena cuenta de los avances dados hasta el momento».