Defensa rechaza que el Ayuntamiento tenga derechos sobre parte del suelo de La Vega GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Miércoles, 24 octubre 2018, 03:01

El refrán dice que 'al cocer todo mengua'. La proposición no de ley del Grupo Parlamentario de Unidos Podemos sobre La Vega generó un pequeño terremoto entre los socios del gobierno este verano. La vicealcaldesa, Ana Taboada, se plantó en Madrid para presentar la iniciativa, que exigía a Defensa la reversión al Ayuntamiento de los terrenos de forma gratuita antes de seis meses y el alcalde estalló. La acusó de «desleal» y le advirtió de que «esto rompe el equipo de gobierno y es muy serio, porque no vale todo». Las aguas volvieron a su cauce, más revueltas, pero volvieron. Ayer, en el debate en la comisión de Defensa, la exigencia de la reversión de los suelos quedó rebajada, merced a una proposición transaccional de Ciudadanos y PSOE, a un acuerdo unánime en favor del diálogo entre el Ministerio de Defensa y el Ayuntamiento de Oviedo sobre la cesión de los terrenos de La Vega.

Y aunque la proposición menguó, el debate aclaró algunas cuestiones. El portavoz socialista Ricardo Cortés Lastra confirmó, por ejemplo, que Defensa tasa sus derechos en la fábrica de La Vega en 32 millones de euros, como adelantó este diario en febrero de este año, y que aceptaría un intercambio por derechos urbanísticos. Cortés Lastra insistió en que las negociaciones «van por el buen camino», pero apuntó que la proposición de Podemos se debe a que «ante la posibilidad de que se pudiera llegar a un acuerdo se quieren adelantar para poner en valor una posición (política) por su parte».

El PSOE confirma la tasación de la fábrica en 32 millones de euros por parte del ministerio

Podemos insistió en que la proposición se planteó «al detectarse un parón en el proceso de negociación». Y puede ser porque, después de que el Ayuntamiento haya dedicado muchos meses y esfuerzos a reunir documentación histórica para tratar de probar su derecho a la reversión de unos 15.000 metros cuadrados, Cortés Lastra desveló ayer que eso no será así. El diputado socialista citó «un informe del asesor jurídico general de Defensa» del pasado 24 de julio en el que se concluye que el ministerio «no puede revertir ninguno de los terrenos de la fábrica de La Vega al Ayuntamiento y que, al no existir esos derechos», cualquier transacción sobre los mismos «ha de tener, en cumplimiento de la legislación vigente, un carácter oneroso». Al Ayuntamiento le tocar rascarse el bolsillo si quiere algo más que la «colaboración» de la que habló ayer Cortés Lastra para la celebración de «actividades socioculturales»

«Votación clave»

Pese a ello, el diputado asturiano de Unidos Podemos, Segundo González, celebró la aprobación unánime de su iniciativa como «una votación clave para el futuro de la capital asturiana». El texto acordado ayer apuesta por dar impulso al diálogo y la negociación para, en la mayor brevedad posible, alcanzar un acuerdo en el marco de la legalidad vigente en torno a los terrenos e instalaciones de la fábrica de armas de La Vega. «Por fin se va a poder agilizar la cesión de un espacio que es imprescindible tanto para la propia ciudad como para el resto de Asturies», celebró el diputado de la formación morada.

El popular Ramón García Cañal destacó sus vínculos con la fábrica: «Hasta los 18 años viví a 50 metros de la fábrica y al ritmo de su sirena», recordó, y que «mi abuelo, mi padre y cuatro de sus hermanos» fueron trabajadores de la misma. Dicho esto, aseguró que la proposición de Podemos estaba enmarcada «en una gran falsedad» porque, por ley, Defensa no puede ceder gratuitamente su patrimonio «y eso se sabe desde el primer minutos». Reprochó al Ayuntamiento que «en estos tres años no ha definido para qué» quiere los terrenos «ni cuáles van a ser sus usos, que son los deberes que no han hecho».

El diputado de Ciudadanos, Francisco Javier Cano, acusó a Podemos de «estar en modo campaña electoral», «también queremos que se cedan los terrenos, pero no puede ser a coste cero», concluyó.