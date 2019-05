Los Defensores de Oviedo denuncian ante el TJSA el retraso en el cambio de calles La hermandad advierte de que aún «han repuesto los rótulos» de Fernández Ladreda, General Yagüe, Marcos Peña Royo y Yela Utrilla ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Viernes, 17 mayo 2019, 01:50

La Hermandad de Defensores de Oviedo ha denunciado ante el Tribunal Superior de Justicia de Asturias (TSJA) al Ayuntamiento porque «aún no ha repuesto los rótulos» de las calles Fernández Ladreda, General Yagüe, Marcos Peña Royo y Yela Utrilla después de que el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo anulase su cambio de nomenclatura. Una sentencia publicada hace un mes apunta que la modificación no se podía amparar bajo la Ley de Memoria Histórica y la parte demandante exigió su restitución, que el gobierno local aún no ha ejecutado.

El colectivo lamenta todos los «subterfugios procesales» que el Consistorio ha puesto para no dar «cumplimiento a las resoluciones judiciales». Los tribunales anularon el 20 de septiembre el acuerdo municipal por el que se cambiaba el nombre de veintiún vías. Este, a cambio, inició un nuevo expediente para mantener las actuales nomenclaturas que culminó con el acuerdo del pasado enero.

El 14 de febrero los juzgados ordenaron la restitución de los rótulos originales de veintiún calles y el 24 de abril señalaron que las cuatro restantes Fernández Ladreda (que pasó a llamarse Joaquín Costa), General Yagüe (Juan Benito Argüelles), Marcos Peña Royo (Lola Mateos) y Yela Utrilla (Aurora Albornoz) no se pueden cambiar bajo el argumento de la Ley de Memoria Histórica.

Los Defensores, advierten, están dispuestos a llegar hasta el final de la «batalla jurídica» para defender «la legalidad y la historia de Oviedo que, por ser muy grande, no precisa ningún adjetivo que la manipule». «Si Oviedo no se rindió en 1936, tampoco se va a rendir ahora», aseguró la hermandad

25 referencias franquistas

Fue a finales de 2016 cuando el Ayuntamiento aprobó el cambio de denominación de veinticinco calles, plazas y barrios con referencias al franquismo en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. La propuesta incluía la incorporación de doce mujeres y ocho hombres en el callejero y Guillén Lafuerza pasó a denominarse Las Flores, el Grupo José Antonio cambió a Maestras de la República y Colonia Ceano es ahora La Colonia. También se modificó la denominación de Jardín de los Reyes Caudillos, situado al lado de la Catedral, a Jardín de los Reyes.