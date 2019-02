Las deficiencias en las instalaciones deportivas municipales lastran el futuro de los clubes Estado que presenta el campo del Real Oviedo Rugby durante el partido que disputó el equipo ayer por la mañana. / ÁLEX PIÑA Campos en mal estado, goteras e incumplimientos de medidas de seguridad pasan factura a los equipos que entrenan en sus dependencias JUAN CARLOS ABADCECILIA PÉREZ Domingo, 24 febrero 2019, 03:12

Campos en mal estado, hasta el punto de causar graves lesiones a los jugadores, pabellones deportivos con goteras, instalaciones que no cumplen las medidas básicas de seguridad o vestuarios paupérrimos. La lista de deficiencias en los equipamientos deportivos municipales suman y siguen. Muchos, con varios años de vida útil a sus espaldas, aguardan inversiones pendientes desde hace décadas.

Si se empieza la lista por lo más evidente, las dos dotaciones más importantes, el Carlos Tartiere y el Palacio de los Deportes, presentan deficiencias estructurales. En el caso del estadio del Real Oviedo, este diario reveló que el fondo sur incumple la normativa de evacuación. Por su parte, el edificio de Sánchez del Río, sin calefacción, aguarda su gran rehabilitación a cargo de los fondos europeos Edusi.

Las deficiencias son más latentes, aún si cabe, en los equipamientos de los clubes deportivos de la ciudad. Tres lesiones el pasado fin de semana -una muy grave- en el campo de fútbol Manuel Díaz Vega, en La Corredoria, han hecho saltar las alarmas sobre el mal estado del césped de hierba artificial, causante, apuntan técnicos y jugadores consultados, de torceduras. En casos más graves, esguinces en tobillos y rodillas. Un mar de caucho, irregular, que se inunda por zonas cuando llueve y que, técnicos, jugadores y hasta colegiados, apuntan como causante de lesiones. El Díaz Vega es un espacio sobresaturado que comparten la S.D. La Corredoria con el Real Oviedo Femenino, el Prados San Julián y San Juan La Carisa. Una instalación que necesita un lavado de cara.

Desde su última reforma ha pasado casi una década y el césped artificial -más barato de mantener que el natural, pero que precisa conservación- llama a gritos un nuevo tapete. Sobre todo porque por la instalación municipal pasan a diario doscientos chicos con entrenamientos desde las cuatro a las once de la noche. Una instalación saturada por el uso.

«Ni la bombilla»

A escasos metros del estadio Manuel Díaz Vega se encuentra la pista polideportiva donde entrena y compite el Club Patín La Corredoria. Una instalación en la que «no funciona ni la bombilla del vestuario», lamenta Mónica Lumbreras, delegada de los dos equipos de categorías inferiores de la entidad deportiva. Este es el menor de lo problemas si se tiene en cuenta que la pista «no cumple con las medidas de seguridad, eso es lo más grave», señalan desde el club. Las columnas que sustentan la estructura del polideportivo se encuentran situadas «a quince centímetros del perímetro de la pista de hockey», denuncia Lumbreras. «En un deporte como este tener las columnas a pie de pista es un peligro para los chavales». No es el único. El suelo de cemento es el causante de muchas de las lesiones que sufren los patinadores pero también la causa de un gran desgaste del material de los equipos como ruedas, stiks o frenos de los patines. «Hay que cambiarlos una media de tres veces en la temporada mientras que en otros clubes aguantan la temporada completa sin sustitución», se queja la delegada del Club Patín La Corredoria.

La instalación tampoco cumple con las dimensiones mínimas para acoger competiciones de categorías superiores. «Lo más urgente sería ampliar la pista para cumplir con las medidas reglamentarias». Una opción que aún no se ha valorado por parte del Ayuntamiento. «Se habló, a raíz de todas las quejas interpuestas, la posibilidad de trasladarnos al polideportivo Yago Lamela pero es complicado porque había que acondicionarlo; oficialmente no sabemos nada. Nosotros no nos queremos ir de aquí, pero claro o reforman esta pista o acabaremos desapareciendo», lamenta Lumbreras . También incide en otra deficiencia relevante para el club: la inundación de la pista los días de lluvia que dificulta los entrenamientos y pone en peligro la seguridad de los patinadores, así como el riesgo de tener que suspender los partidos. «Los niños entrenan sin seguridad, tenemos que poner conos para no pisar los charcos», explica. Las filtraciones de agua se deben a un defecto constructivo: «Siempre que llueve entra el agua porque hay un desagüe en la parte lateral de la pista que está mal conectado y en vez de desaguar hacia afuera lo hace hacia dentro».

Sin salir de esta instalación, las pistas de tenis colindantes no aguardan mejores perspectivas. La mejora de este equipamiento, compartido con las pistas de hockey, fue una de las propuestas más votadas en los presupuestos participativos de 2018. Los técnicos municipales valoraron los trabajos por casi medio millón de euros. Sin embargo, dada la escasa capacidad de ejecutar inversiones, sigue aguardando. Entre las deficiencias, los usuarios de las pistas de tenis lamentan la ausencia de baños y «el deterioro de la superficie de juego».

Sin salir de La Corredoria, el polideportivo Corredoria Arena sufre un grave problema de goteras. Aquí entrena y compite el Club Bádminton Oviedo. Su presidente, Nicolás García, denuncia que es una deficiencia que viene de lejos, desde que se inauguró la instalación en 2010. «Nosotros ya hemos puesto en conocimiento estas deficiencias pero ahí siguen». Las consecuencias se palpan en los días de lluvia e inciden directamente en el equipo: «Al tener que colocar los cubos para recoger el agua de las goteras se limita mucho el espacio, de disponer de ocho pistas pasamos solo cinco o seis, y disponer de espacio es vital para nuestro entrenamiento».

La instalación cuenta con diez goteras repartidas por diferentes puntos de la pista. «En las competiciones oficiales rezamos para que no llueva o llueva poco». El problema no es baladí porque por culpa de las goteras se han tenido que clausurar pistas ralentizando el desarrollo de los campeonatos. «Al contar con menos pistas los campeonatos se alargan más en el tiempo aunque por suerte, de momento, no hemos tenido que suspender ninguno».

Cambio de césped

En julio de 2017 el campo de fútbol del Real Juvencia de Trubia pasó a ser de titularidad municipal. El Ayuntamiento se comprometió a cambiar el césped de hierba natural por uno sintético. Casi dos años después de la cesión, no ha habido movimiento. «Necesitamos una reforma urgente porque el mantenimiento lo estamos haciendo nosotros», lamenta su presidente José Antonio Balán. Jugar en un césped de hierba natural es más costoso porque con cada partido la superficie sufre. En su día, el Ayuntamiento reservó una partida presupuestaria de 390.000 euros para el cambio de césped pero aún no se ha ejecutado.

En la falda del Naranco se levanta otra de las dotaciones que más quebraderos de cabeza da a sus usuarios. El campo, aseguran desde el Real Oviedo Rugby, «está un poco mejor que el año pasado porque hemos trasladado los entrenamientos y solo lo usamos para jugar». Una solución que se suma a las mejoras en la canalización pero que, por otro lado, constriñe el crecimiento de un club con 400 fichas y que aguarda que el Principado y el Ayuntamiento firmen el convenio para la instalación de césped artificial que palie las deficiencias estructurales de la instalación.

En el esfuerzo por ir renovando instalaciones deportivas, el Ayuntamiento adjudicó el pasado diciembre la reposición del terreno de juego del San Claudio por 361.000 euros. Deportes comenzó en 2018 a implementar un plan de choque para restañar algunos terrenos de juego como el de Los Castañales. Sin embargo, el Díaz Vega necesita una reparación; el campo de rugby el césped artificial y, en La Pixarra, los planes de la concejalía de habilitar un espacio donde guarecerse en lo que ahora pasa por improvisado vestuarios para los usuarios del velódromo están parados.

Además, en este mismo campo, en concreto junto al aparcamiento, se localiza una especie de sumidero solamente protegido por una chapa metálica y una piedra. Todo es un peligro.