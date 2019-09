La delegada del Gobierno responde que «no se pueden regalar» los terrenos de La Vega Una imagen de la fábrica de armas de La Vega, que cerró sus puertas en el año 2012. / MARIO ROJAS Delia Losa subraya que la fábrica de armas «por muy buena voluntad que se tenga es propiedad del Ministerio de Defensa» ALBERTO ARCEROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Sábado, 28 septiembre 2019, 02:11

Los tiempos se enfrían y las posturas se endurecen. Un día después de que el concejal de Economía Javier Cuesta pusiera «a cero» el contador sobre las negociaciones de la fábrica de La Vega y dejara claro que la nueva estrategia municipal «no pasa irrenunciablemente por la adquisición», sino por el modo que «tenga el mínimo o ningún coste por la reversión», la delegada del Gobierno ha contestado. Delia Losa precisó que las negociaciones entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Defensa «continúan»; pero fue tajante al afirmar que «por muy buena voluntad que se tenga, no se pueden regalar propiedades a otra administración».

Los 120.000 metros cuadrados que ocupa el conjunto «son propiedad del ministerio y hay leyes administrativas que dictan cómo se debe gestionar el patrimonio», advirtió. Una negociación que ha estado condicionada, en los últimos años, por la sucesión de elecciones y el cambio de representantes, tanto locales como nacionales. «Estas cosas llevan tiempo», «hubo un cambio de legislatura», justificó Losa, a quien le parece «bien que este espacio sea reutilizado para el beneficio de la ciudadanía de Oviedo y de Asturias».

Dicho esto, incidió en que «no hace falta intervención por mi parte, porque Defensa tiene una línea directa con el Ayuntamiento». «Aquí han venido el secretario de Estado de Defensa y los responsables que llevan el patrimonio del Ministerio, y la voluntad de los dos es llegar a un acuerdo para que estos terrenos no queden en baldío y sean utilizados», concluyó Losa.

En cualquier caso, el equipo de gobierno ya ha optado por dar un paso atrás y deshacer lo andado por el anterior ejecutivo local de Wenceslao López. Ayer, el primer teniente de alcalde de la Corporación, Nacho Cuesta, secundó las declaraciones del concejal de Economía, Javier Cuesta, en las que había adelantado la necesidad de «empezar de cero». «Por mucho que el Partido Socialista siga insistiendo, a día de hoy no tenemos absolutamente nada», expuso el líder de la formación naranja. «Tenemos que explorar nuevas vías, partiendo de cero, de una negociación que el PSOE dice que tuvo, pero que no ha tenido ningún resultado positivo», señaló. Y es que, según el exdecano del Ilustre Colegio de Abogados, «Oviedo no tiene la capacidad para afrontar la compra de esos terrenos y después ponerlos en funcionamiento con los planes que se tienen».

De hecho, de entre las muchas incógnitas que rodean al posible futuro municipal de La Vega, en las primeras posiciones se encuentra el precio. En un escrito al Ayuntamiento, Defensa transcribió durante el pasado mes de abril una valoración catastral de los terrenos que rondaba los 22 millones de euros. Un informe que llevó al exalcalde a proponer una petición de corrección al Catastro que tuviese en cuenta que los suelos están afectados por los entornos de protección de Santullano, el Camino de Santiago y la Ruta de la Plata, entre otros, y que, según sus declaraciones, reducirían el precio por debajo de los 44 millones.

«La compra no se descarta»

De este modo, tal y como anticipó el teniente de alcalde, «esperaremos a que se conforme un nuevo gobierno, y a partir de ahí empezaremos una negociación» en otros términos; «razonable», enfatizó. «La compra no se descarta, pero en los términos en los que está planteado en la actualidad es una inversión que el Ayuntamiento por sí solo no puede afrontar».

Por eso, y lanzando el guante tanto al Gobierno del Principado de Asturias como a la Administración central, Cuesta aseveró que «sería positivo que el Gobierno de España se involucrase», porque, como recalcó, «este un proyecto que trasciende a la actuación de una sola administración y que necesita la colaboración de las tres administraciones. Si solamente lo planteamos en términos municipales, nos estaríamos equivocando», auguró el liberal.