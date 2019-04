El PGO delimitará un entorno de protección para las rutas del Camino de Santiago Oviedo tiene casi 28 kilómetros del Camino de Santiago, y la fábrica de armas de La Vega está condicionada por parte de ellos. / MARIO ROJAS Los itinerarios están definidos y afectan a viviendas, edificios y suelos, desde Colloto a Olloniego o la fábrica de armas GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Martes, 16 abril 2019, 02:50

El futuro plan general delimitará un entorno de protección para los distintos itinerarios del Camino de Santiago a su paso por el concejo. Se trata de una medida compleja y previa a la eleboración de un futuro plan especial de protección para las rutas jacobeas ovetenses que es obligatorio desde hace casi tres lustros y que el vigente Plan General de Ordenación Urbana esquivó por los pelos. El decreto que fija los deberes de conservación en relación con estas rutas históricas se aprobó antes de que lo hiciese el documento de ordenación urbanística, pero su entrada en vigor se fijó para febrero de 2007. El Ayuntamiento, de hecho, tardó bastante en darse por enterado y fue moroso en la aplicación de las restricciones que fija el decreto autonómico para las edificaciones a ambos lados de la ruta de peregrinación.

En tanto el Ayuntamiento no desarrolle el plan especial de protección al que le obliga la normativa, tendrá que ir tirando con la delimitación que hagan los redactores de la revisión del ordenamiento ahora en trámite. El documento de prioridades recuerda la obligación municipal de tramitar el plan especial de protección para el Camino de Santiago y marca como objetivos del mismo «su integración en el modelo de movilidad» de la ciudad, junto «con otros caminos históricos, como la Vía de la Plata, así como integrarlo como un activo del desarrollo urbano y rural sostenible planteado».

La normativa autonómica define como entorno de protección de las rutas jacobeas «una banda de 30 metros a cada lado de los distintos tramos rurales, afectando en las áreas urbanas únicamente a la parcela colindante al Camino en cada uno de sus dos lados». Puede parecer poco, pero todo un lateral de la fábrica de armas de La Vega se ve condicionada por este entorno, por la entrada de los peregrinos por el Camino Interior desde Siero a través de La Tenderina, donde la Consejería de Cultura tiene la última palabra sobre lo que se puede y no se puede hacer.

Pero no es solo La Vega. Oviedo suma casi 28 kilómetros del Camino, 4,55 de la ruta interior y 23,3 del Camino de El Salvador que unía y une el Camino Francés con la catedral ovetense y hacía bueno el dicho de que 'quien ve a Santiago y no al Salvador, visita al criado y no al señor'. Para todos ellos, la normativa autonómica fija esa banda de 60 metros de ancho en la zona y afecta a las manzanas colindantes en los suelos urbanos.

El decreto permite al Ayuntamiento intentar modificarlos a través de «los planes especiales que se redacten al efecto en cada uno de los concejos por los que discurre la vía histórica, siendo entonces cuando adquiera carácter definitivo» el citado entorno de protección. De momento y pese a las intenciones anunciadas por el Principado al presentar el Libro Blanco del Camino de Santiago, el servicio de Licencias funciona a tientas con las restricciones que impone la protección del Camino. Y más con las licencias de obras menores o medias, para cuya tramitación basta una declaración responsable. La situación ha generado algunos problemas a vecinos que reformaban sus viviendas, cambiaban ventanas o cierres de fincas sin saber que estaban dentro del entorno de protección.

Y la Ruta de la Plata

Los itinearios están definidos y afectan a viviendas, edificios y suelos desde Colloto a La Lloral o desde San Lázaro a Naves u Olloniego; a los terrenos de La Vega, pero también al lateral de la Fábrica de Gas, cuya compra a EdP por 4,5 millones de euros negocia la Concejalía de Urbanismo. Son sitios donde conviene consultar antes de hacer una obra menor -no todas las carpinterías de ventanas valen, no todos los cierres de fincas son aceptables para Cultura- y evitar sustos. El futuro Plan General de Ordenación será mucho más claro delimitando cuáles estarán y cuáles no en el futuro plan de protección.

El documento de prioridades prevé también definir de algún modo otras vías históricas del concejo como la romana Ruta de la Plata, aunque no se fijan condiciones ni objetivos más allá de integrar el recorrido en el modelo de movilidad de la ciudad.