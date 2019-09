Dellafuente y Cruz Cafuné, urbanos y alternativos

Dellafuente y Cruz Cafuné conquistaron ayer al público ovetense congregado en la Losa en los concierto de la tercera noche de San Mateo, la más urbana y alternativa. Tanto el primero (el último en actuar), el granadino Pablo Enoc Bayo, al que realmente pocos conocen por este nombre, como el segundo, de origen canario, se subieron al escenario de la plaza de los Ferroviarios para rodearse de fieles, la mayoría adolescentes (algunos incluso acompañados de sus padres).

La noche la inauguró, a las diez menos cuarto, Cafuné. Confesó sentirse «nervioso» pero, al menos en apariencia, esa intranquilidad se quedó en el camerino. La primera canción fue un guiño a cómo se sentía en ese momento. Interpretó 'Mi casa', que dio paso a 'Ojitos aguaos' y 'Cuando estoy mal', entre otras. Tanto se involucraron los asistentes que hasta el artista se mostró sorprendido: «Hace un año no me imaginaba estar en Oviedo y si vivieron hasta aquí un domingo salten». Y los asistentes respondieron. Lo dieron todo. El momento más loco fue en la última canción, cuando interpretó el tema que tiene con Don Patricio, 'Contando lunares'.

En el cierre del domingo, el público acompañó a Dellafuente, que salió solo pasados seis minutos de las once a un escenario repelo de flores rojas y blancas y ofreció sus versos, inspirados en gran parte en el amor. Y es que el propio artista dice que su género no es el rap puro porque él habla sobre lo que pasa en la vida. Demostró sobre las tablas su experiencia tras múltiples colaboraciones con artistas de la talla de Mala Rodríguez o C. Tangana. Empezó con 'Dile' y siguió con 'Cuéntame' y 'Buenos genes', en la que colabora Rels B.

Quienes no se perdieron detalle desde la primera fila de ambos conciertos fueron las dos damas de honor de las fiestas, Laura María Solís, integrante del Club Bádminton Oviedo, y Mara González Villa, estudiante de Derecho y Administración y Dirección de Empresas (ADE), vecina de Loriana y que forma parte del grupo folclórico de la localidad.