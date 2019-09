Dellafuente ofrecerá hoy un concierto de «música folclórica atemporal» Dellafuente, que actúa esta noche en la Losa. / E. C. El cantante y compositor granadino se subirá al escenario del paseo de los Ferroviarios a partir de las once de la noche IVÁN GARCÍA OVIEDO. Domingo, 15 septiembre 2019, 02:10

A Pablo Enoc Bayo (Granada, 1992), que actúa hoy en la Losa a partir de las once de la noche, nadie lo conoce por su nombre. Al igual que ocurre con otros compositores, para la mayoría solo es Dellafuente. Desde joven, con 15 años, comenzó a dar sus primeros coletazos en la industria musical, aunque no fue hasta 2016 cuando rompió en un artista de referencia de lo que se conoce como música urbana gracias a temas como 'Bailaora' u 'Olvídame'. Él rehuye de esta y otras etiquetas: en su biografía de redes sociales se describe como «música folclórica atemporal».

Su voz tiene rasgos del cante jondo, su música tiene base de trap y se fija en compositores flamencos. Ha encontrado en internet y las redes sociales el canal para propagarse, lejos de las emisoras clásicas. En alguna ocasión el propio Dellafuente ha reconocido que no le gusta su voz y que, a diferencia del rap puro, sus temas hablan de asuntos como el amor y relacionados con la vida.

Pero si hay algo que hace de Dellafuente un artista con seña de identidad no es su voz, ni sus temas, ni su género musical. Es su marca de ropa propia. Dellafuente F.C. es una línea de vestir que el propio artista ha sacado con La Ti Go, y ahora con Nike, en una iniciativa que mezcla música y deporte y que se puede descubrir en su página web bajo el lema 'Dellafuente F.C., no es un equipo de fútbol, es un club'. El chándal como elemento de vestir es otra de las reivindicaciones que está consiguiendo el movimiento urbano, del que si no es abanderado anda cerca.

También son famosas sus colaboraciones con artistas como C. Tangana, con quien ha producido dos canciones 'Guerrera' y 'París' que, juntas, superan los treinta millones de visualizaciones en YouTube. La primera es una reivindicación femenina; la segunda, aunque también centrada a la mujer, es más seductora.

Hoy dará el relevo a Cruz Cafuné en el escenario del paseo de los Ferroviarios. Mañana se subirán Stormy Mondays, Zahara e Iván Ferreiro.