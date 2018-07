Denuncian que hay agentes sin uniforme Sábado, 21 julio 2018, 02:28

La sección sindical de CSIF en la Policía Local denuncia que hay ocho nuevos policías que «aún no se han podido incorporar al servicio por carecer de uniformidad». Cree «lamentable que estén prestando servicio en las dependencias con un chaleco policial y sus ropas particulares». Los otros dos efectivos que se han incorporado este año, añaden, «aún no han sido asignados a ningún destino y no ayudan a paliar la escasez en algunos servicios». Por todo ello, reclaman «un gestor competente».