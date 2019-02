Denuncian la «falta de contratos de mantenimiento» en los campos de fútbol El Club Deportivo Covadonga, cuyas instalaciones son municipales, demanda una mejora del césped, vestuarios e iluminación CECILIA PÉREZ Martes, 26 febrero 2019, 03:36

El Club Deportivo Covadonga cuenta con 570 futbolistas que entrenan y juegan en las instalaciones deportivas municipales de Los Castañales, en concreto en el campo Juan Antonio Álvarez Rabanal. Es el club deportivo de fútbol «con más licencias de Asturias» y uno más de los que sufren las deficiencias y carencias en las instalaciones deportivas municipales. «Necesitamos inversiones porque estamos saturados», reconoció su presidente, Curro Cabal.

La primera de las demandas que piden al Ayuntamiento es «una ampliación de los vestuarios». Cabal explicó que el Consistorio les «prometió» que en 2019 se iba a incluir una partida presupuestaria para acometer las obras que esperan como agua de mayo. Los vestuarios se les quedan pequeños, máxime cuando también cuentan con un equipo de fútbol femenino, explicaron desde el club.

A esta demanda se le suman varias deficiencias. El campo de fútbol donde el Covadonga disputa los partidos, el Juan Antonio Álvarez Rabanal, cuenta con escasa iluminación debido a que se fundieron ocho de sus focos. «El problema es que este tipo de iluminación no entra dentro del convenio del alumbrado público municipal y por eso el Ayuntamiento no los cambia», abundó su presidente. Tampoco llega la solución para un problema que arrastran desde agosto del año pasado: «Tenemos una avería en es sistema de riego y no se arregla», señaló Curro Cabal. El problema, según explicó, radica en la base, en «la falta de contratos de mantenimiento» en las instalaciones deportivas municipales. «Nos vemos desprotegidos y el Club Deportivo Covadonga no puede asumir estos gastos», se lamentó su presidente.

La propia concejala de Infraestructuras, Ana Rivas, reconoció a EL COMERCIO este problema y adelantó que se está trabajando en ello dentro del área de Deportes del Ayuntamiento.