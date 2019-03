El deporte tiene nombre de mujer Alicia González, Tania Cadaya, Cristina Gallo, Daniela Sevillano y Toña Is, en la plaza de Trascorrales. / HUGO ÁLVAREZ La plaza de Trascorrales acoge las jornadas 'Avanzando hacia la igualdad'Toña Is, Tania Cadaya, Alicia González y Daniela Sevillano cuentan sus logros en el terreno de juego y piden el fin de la discriminación A. ARCE OVIEDO. Martes, 12 marzo 2019, 02:55

«Interesa más la crema solar que utiliza Cristiano Ronaldo durante sus vacaciones en Ibiza que una selección nacional femenina ganando la copa del mundo». Así lo relató la seleccionadora nacional sub 17, campeona de Europa y del Mundo con la selección sub 17, subcampeona del mundo con la sub 20 y policía local en excedencia, Toña Is, en una mesa redonda organizada ayer en la plaza de Transcorrales que llevó por título 'Las mujeres en el deporte. Equilibrio con la vida laboral o académica'. La primera de las cuatro citas que se celebrarán durante las jornadas 'Avanzando hacia la igualdad'.

Rodeada de algunas de las deportistas ovetenses más importantes del momento, contó cómo «doblando turnos» y utilizando días de sus vacaciones como policía pudo jugar en grandes torneos de clase mundial. A su lado se encontraba Daniela Sevillano, estudiante de segundo de la ESO, jugadora del Oviedo Balonmano Infantil y judoca del Club Takeda; bronce con la selección asturiana de balonmano y número dos del ranking nacional de judo en su categoría. «Cuesta mucho compaginar deporte y estudios», clamó. «Las competiciones por toda España lo hacen muy difícil».

Del mismo modo, la ciclista profesional del Movistar Team y licenciada en Biotecnología, Alicia González, narró sus vivencias sobre las dos ruedas y las «severas» diferencias salariales y de «coberturas médicas» que existen entre hombres y mujeres en las mismas competiciones.

De presentarlas a todas se encargó la conejala de Educación, Mercedes González, que afirmó que «aún hay mucha desigualdad y una verdadera discriminación hacia la mujer en el ámbito deportivo», y que «muchas de ellas se ven obligadas a conciliar para sobrevivir». La periodista y autora del libro 'Lágrimas por una medalla', Cristina Gallo, moderó el encuentro.

En ese sentido, resonó también el testimonio de Tania Cadaya, primera árbitra de baloncesto en Asturias en grupo 2, Liga EBA y LF2 y terapeuta ocupacional. «Cuando algo te gusta, tienes que salir adelante como sea», aventuró. Y adelantó que «aunque a las chicas se nos haya apartado durante años en todos los aspectos del deporte; este año, la final de la Copa de la Reina fue arbitrada por tres mujeres».