Las obras de derribo del antiguo Hospital General están paralizadas. J. C. R.

El Principado espera reiniciar «cuanto antes» los derribos del antiguo HUCA

El consejero de Hacienda y Fondos Europeos explica que están esperando los informes definitivos para fijar un nuevo cronograma

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Martes, 11 de noviembre 2025, 20:15

Comenta

El 3 de junio de 2025 el Principado anunció lo que para los vecinos de El Cristo era un secreto a voces ante la falta ... de actividad: se paralizaban temporalmente los derribos del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) . Detrás de esta decisión, dos causas. Por un lado, se han detectado daños en el edificio de los Hongos que podrían comprometer su conservación y por otro, el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, pendiente de su traslado a Llanera, aún mantiene su actividad en el edificio que ocupa en la parcela del antiguo HUCA, y cuyo derribo también se ha incluido en el plan.

