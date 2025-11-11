El Principado espera reiniciar «cuanto antes» los derribos del antiguo HUCA

El 3 de junio de 2025 el Principado anunció lo que para los vecinos de El Cristo era un secreto a voces ante la falta ... de actividad: se paralizaban temporalmente los derribos del antiguo Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) . Detrás de esta decisión, dos causas. Por un lado, se han detectado daños en el edificio de los Hongos que podrían comprometer su conservación y por otro, el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, pendiente de su traslado a Llanera, aún mantiene su actividad en el edificio que ocupa en la parcela del antiguo HUCA, y cuyo derribo también se ha incluido en el plan.

Por aquel entonces, el consejero de Hacienda y Fondos Europeos, Guillermo Peláez, indicó que encargaría unos estudios para valorar la situación y cómo afecta todo esto al desarrollo de las obras. Este martes, durante la reunión de la comisión mixta de Justicia, indicó que ya tiene unos borradores pero que «estamos a la espera de los informes definitivos que se encargaron» para fijar «ese nuevo cronograma y reiniciar los trabajos cuanto antes». La previsión es tirar abajo primero Hospital General y luego el almacén, el taller y los edificios anexos.

Aunque ayer no dio detalles, en la última reunión que mantuvo con los vecinos el socialista confió en que los trabajos estarían completados antes de que finalice 2026. En cualquier caso, aclaró el consejero, esta paralización en El Cristo «no altera la operación de unificación de sedes judiciales porque están en la parcela que afecta a la Universidad, por lo tanto no tiene nada que ver una cosa con la otra».

El contrato de derribos fue adjudicado a la empresa catalana Hercal Diggers S. L., encargada de los de la Fábrica de Gas, por 4,3 millones de euros.