Una menor de La Corredoria se fuga de nuevo con un primo del 'preso resucitado' Isabel Santiago y Roberto Álvarez con una foto de su hija. / ÁLEX PIÑA La madre de la chica sostiene que el joven robó en Meres junto a Gonzalo Montoya la semana pasada para «vender la chatarra e irse con mi hija» CECILIA PÉREZ OVIEDO. Viernes, 8 marzo 2019, 02:48

Se lo temía y lo ha vuelto a hacer. Ana Isabel Álvarez, de 15 años, se ha escapado de nuevo de su domicilio de La Corredoria. Su madre, Isabel Santiago, sospecha que lo ha hecho en compañía de su pareja, un primo del 'preso resucitado' con quien escapó el pasado mes de septiembre y con el que estuvo en paradero desconocido durante doce días, hasta que la Policía Nacional los localizó en León.

Se da la circunstancia de que este joven, de 21 años y con antecedentes penales, es pariente de Gonzalo Montoya. De hecho, según Santiago, fue detenido junto al 'preso resucitado' la semana pasada por un robo con fuerza en un taller de Meres. «Estoy convencida que lo hizo para luego vender la chatarra, sacar dinero e irse con mi hija», aseguró. Explicó que el joven tiene una orden de alejamiento de la menor que «ya ha incumplido en varias ocasiones».

La chica huyó de su domicilio este domingo. La madre lo denunció pero la niña regresó a casa el martes por la noche. Ese día dijo que quería acostarse pronto para ir al instituto: «Esto me hizo sospechar porque nunca va». No erró porque la joven no acudió al centro.

Los efectivos policiales ya están trabajando para dar con el paradero de la menor, según confirmaron desde Comisaría. La madre sigue convencida de que detrás de la fuga de su hija está la misma persona: «Ella estuvo un tiempo muy tranquila cuando se alejó de él, pero en cuanto la llamó y habló con él le comió la cabeza otra vez». Santiago explicó que telefoneó al joven y este le negó que estuviera con él.