Manuel Almeida (Gijón, 1974) es el presidente de la Asociación de Vecinos Oviedo Redondo. Entre otras cuestiones, rechaza el aparcamiento de El Campillín y pide « ... tomar medidas antes de que sea tarde» ante la afluencia de viviendas de uso turístico El Antiguo.

–¿Qué le parece que haya más de una decena de edificios en el Oviedo Antiguo a la venta?

–Prácticamente todos los edificios que se están rehabilitando en El Antiguo son con miras al turismo y eso es que hay inversores interesados.

–¿Les preocupa que muchos de esos edificios sean para viviendas turísticas?, ¿debería declararse zona tensionada?

–Hay que tomar medidas antes de que sea demasiado tarde y nos encontremos desbordados como en otras ciudades. Aunque actualmente no es el caso de Oviedo, siempre es mejor adelantarse a los problemas.

–Están en contra del aparcamiento en El Campillín.

–La zona necesita una reorganización como ya trasladamos varias veces al Ayuntamiento. Debería ser para reducir los coches y no para meter más, por eso Oviedo Redondo está con los vecinos, apoyamos a la plataforma El Campillín no se toca en sus reivindicaciones. No tiene sentido querer que más coches entren en la ciudad y mucho menos en una de las principales y pocas zonas verdes de la ciudad, a nuestro entender es totalmente descabellado e innecesario, el casco antiguo está rodeado de parkings.

–El Oviedo Antiguo disfruta ya de las peatonalizaciones del eje de Mendizábal, Pozos y Ramón y Cajal. Quedan pendientes Rosal, Fruela y Martínez Marina. ¿Les han avanzado el comienzo de obras?

–Desconozco si esas zonas van a ser peatonales, en su momento este mismo equipo de gobierno hizo una 'peatonalización blanda' como prueba y lo descartó, nosotros apoyamos las peatonalizaciones en Mendizábal, Pozos y Altamirano, también en Fruela. Entendemos que se crea una ciudad más amable y habitable en la parte más alta.

–Pendiente también está la remodelación del mercado de El Fontán. ¿Cómo es el sentir de los vecinos?

-De bochorno porque nuestro alcalde se comportó como un niño caprichoso que quiere salirse con la suya y si no rompe el juguete. Con estas cuestiones debería ser más abierto aunque sus propuestas no sean bien valoradas por el resto de ciudadanos. El mercado de El Fontán necesita una remodelación, pero no necesita crear una nueva planta para hostelería en una zona en que el sector está atomizado. Con su negativa a acometer obras de mejora al negarse los comerciantes a la planta hostelera, se ha perdido una oportunidad de oro, y además Oviedo pierde una partida económica muy importante de los fondos europeos.

–El Antiguo concentra el ocio nocturno. ¿Se ha dado algún paso para mejorar la convivencia?

–En general la convivencia de vecinos y hosteleros nocturnos es bastante buena, no difiere mucho con la vida diurna. Los hosteleros profesionales saben que a su lado vive gente a la que tienen que respetar, lo mismo que los vecinos respetamos su trabajo, aunque siempre hay empresarios satélite que llegan aquí sin control y así se vuelven a ir. Tienen que entender que no todo vale y la convivencia es posible si se tiene en cuenta a los demás y no solo el interés personal.

–Tras la muerte de Fina y Elvia, Ultramarinos Sabiniano Clemente ha cerrado. ¿Qué tipo de tiendas se necesitan?

–La tienda de Fina es sin duda un referente. Oviedo Redondo apoyará su decisión. Tenemos algún taller de artesanos, despachos profesionales, tiendas de ropa alternativa y puede que sea lo que encaje en esta zona, aunque no se descarta nada. Pero sería de agradecer apoyo municipal.

–¿Qué opinan sobre celebrar actividades en la plaza de la Catedral?

–La plaza de la Catedral, que como dice Gerónimo Granda 'no es de la Catedral', es un espacio público más de la ciudad, y como tal se debe utilizar para el desarrollo de actividades de interés público. El mercado tradicional tiene muy buena acogida y es una actividad que, aunque comercial, beneficia al vecindario y acerca productos primarios a la ciudad. Ya lo de la feria de los coches no lo veo tan necesario, la verdad.

–Los vecinos del Oviedo Antiguo ven muy de cerca la ampliación del Museo de Bellas Artes, ¿cómo va?

–Las obras de palacio van despacio como era de esperar. Estamos en la zona más antigua de la ciudad, donde durante siglos ha pasado de todo y se ha forjado la historia de Oviedo Por lo que sé, de momento los equipos de arqueología están disfrutando de lo lindo levantando piedras y descubriendo lo que estas han dejado sepultado durante siglos. Esperemos que pronto se pueda continuar con las obras.

–¿Cómo está la limpieza del Oviedo Antiguo y la ciudad en general?

–En general creo que Oviedo sigue siendo una ciudad ejemplar en cuanto a limpieza, y así nos lo

trasladan muchas personas de aquí y de afuera. Evidentemente eso no quiere decir que no sea

mejorable, tenemos que agradecer a todos los trabajadores del servicio por su buena disposición. En El Antiguo en particular es verdad que hay zonas como Salsipuedes, la plaza del Sol y alguna otra que necesitarían un esfuerzo extra; sobre todo las zonas de peldaños donde se acumula más la suciedad y con el barrido solo no se elimina.

–¿Cuáles son las próximas actividades que programará Oviedo Redondo?

–Pues como años anteriores realizaremos el tradicional amagüestu. Esto será el próximo día 21 de noviembre en la zona de El Fontán. El día 25 tendremos asamblea general con un pincheo para los socios asistentes. Y ya entrado el año se harán las fiestas de El Antiguo 2026, que serán como siempre el segundo fin de semana de mayo. No faltará la paella solidaria, la comida en la calle y alguna sorpresa más.