El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Manuel Almeida. Pablo Nosti

Presidente de la asociación vecinal Oviedo Redondo

Manuel Almeida: «Es descabellado querer meter más coches en el casco antiguo»

«El mercado de El Fontán necesita una remodelación pero no una nueva planta hostelera»

Raquel Fidalgo

Raquel Fidalgo

Oviedo

Domingo, 2 de noviembre 2025, 18:34

Comenta

Manuel Almeida (Gijón, 1974) es el presidente de la Asociación de Vecinos Oviedo Redondo. Entre otras cuestiones, rechaza el aparcamiento de El Campillín y pide « ... tomar medidas antes de que sea tarde» ante la afluencia de viviendas de uso turístico El Antiguo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  2. 2 Maribel Vilaplana sale del hospital tras una crisis de ansiedad
  3. 3 Susto en Gijón al incendiarse la cocina de un restaurante en Fomento
  4. 4 Salud intensifica su guerra contra la gripe: estos son los puntos donde te puedes vacunar sin cita previa en Asturias
  5. 5 Heroico rescate en Gijón: la Policía Local saca inconsciente a una mujer de su piso incendiado en Ceares
  6. 6 Herida una madre y su hijo de dos años en un accidente en la autopista el Huerna
  7. 7 Toca la Primitiva en Asturias: el sorteo deja casi 50.000 euros en la región
  8. 8

    El Ayuntamiento de Gijón comprará La Isla por una cifra millonaria para ampliar el Jardín Botánico Atlántico
  9. 9

    «Me tocaba mis partes íntimas: el culo, mis pechos...»
  10. 10 Lamine Yamal anuncia su ruptura con Nicki Nicole: «No ha sido por infidelidad»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Manuel Almeida: «Es descabellado querer meter más coches en el casco antiguo»

Manuel Almeida: «Es descabellado querer meter más coches en el casco antiguo»