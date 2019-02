«Desempolvaremos el expediente del centro social de El Cristo» Alfredo Canteli, con los miembros de la plataforma. / ÁLEX PIÑA Alfredo Canteli, candidato popular a la Alcaldía, promete a los vecinos «estudiar sus propuestas y no venderles humo» A. A. Martes, 26 febrero 2019, 03:36

Alfredo Canteli, candidato del Partido Popular a la Alcaldía, continúa con su recorrido por los barrios de Oviedo y su ronda de contactos con los colectivos vecinales. Ayer fue el turno para los integrantes de la plataforma SOS Viejo Hospital, a los que visitó en el parque del Truébano para «conocer de primera mano» sus necesidades y ruegos. Un movimiento social que aún continúa a la espera de ver construido un centro social en los terrenos del viejo HUCA, presupuestado desde hace dos años, y el aprovechamiento de algunos de los edificios del hospital.

«Si el tripartito hubiera hecho su trabajo, yo no estaría aquí», clamó el popular. Y es que, como anticipó ante los asistentes al encuentro, «yo no vengo a vender humo, estudiaré vuestras propuestas». Además, se comprometió a «desempolvar» el expediente del centro social provisional y anticipó una segunda reunión para «hablar de ello». También puso especial interés en el edificio de Maternidad, «pero no es nuestro; es del Principado», lamentó.

Por su parte el portavoz de la plataforma, Nacio González, expuso que «nosotros defendemos que si hay edificios públicos recuperables, lo que tiene que hacer el Ayuntamiento es eso: recuperarlos». Y tiró el guante al PP al afirmar que «no es solo cosa del equipo de gobierno, pues durante quince años, su partido también supo que el hospital se iba a trasladar a La Cadellada y nadie hizo nada».