El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Los cascotes, en la plaza del Ayuntamiento. Mario Rojas

Se desprende una parte de la balaustrada de la fachada del Ayuntamiento de Oviedo

Tuvo lugar mientras una grúa de pluma que instalaba la iluminación navideña, aunque en ese momento no pasaba nadie por debajo

R. F.

Oviedo

Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:24

Comenta

Las personas que sobre las once de la mañana de este miércoles paseaban por la plaza del Ayuntamiento de Oviedo se llevaron un enorme susto cuando una grúa de pluma que instalaba la iluminación navideña chocó contra la balaustrada del segundo piso de la Casa Consistorial e hizo caer unas piedras de considerable tamaño al suelo de la plaza.

El accidente no tuvo consecuencias, aunque se revisó la fachada del edificio para descartar cualquier otro desprendimiento posterior u otros daños.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Asaltan otros tres chalés en Gijón, uno de ellos con una mujer mayor dentro
  2. 2 El Chaflán, de Gijón, reabre con la «esencia de siempre» y cachopos descapotables
  3. 3

    Un quinto sin ascensor bloquea el tratamiento de cáncer de Pablo en Gijón: «Es triste que su salud dependa de un piso»
  4. 4 Herido de gravedad un motorista de 19 años en Gijón
  5. 5

    El Ayuntamiento de Gijón restaurará la piscina y las pistas polideportivas de la Universidad Laboral
  6. 6 Alerta alimentaria por listeria en embutidos distribuidos en nueve comunidades, entre ellas, Asturias
  7. 7 Un camión vuelca de madrugada en una calle de Oviedo y corta cuatro carriles
  8. 8 Almeida se despide: «Me voy con los deberes hechos y la conciencia tranquila»
  9. 9

    Oscar Cortés, una operación a estudio para el Sporting de Gijón
  10. 10

    La compraventa de vivienda cae en Asturias lastrada por la menor oferta y la subida de precios

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Se desprende una parte de la balaustrada de la fachada del Ayuntamiento de Oviedo

Se desprende una parte de la balaustrada de la fachada del Ayuntamiento de Oviedo