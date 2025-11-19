Se desprende una parte de la balaustrada de la fachada del Ayuntamiento de Oviedo Tuvo lugar mientras una grúa de pluma que instalaba la iluminación navideña, aunque en ese momento no pasaba nadie por debajo

R. F. Oviedo Miércoles, 19 de noviembre 2025, 19:24

Las personas que sobre las once de la mañana de este miércoles paseaban por la plaza del Ayuntamiento de Oviedo se llevaron un enorme susto cuando una grúa de pluma que instalaba la iluminación navideña chocó contra la balaustrada del segundo piso de la Casa Consistorial e hizo caer unas piedras de considerable tamaño al suelo de la plaza.

El accidente no tuvo consecuencias, aunque se revisó la fachada del edificio para descartar cualquier otro desprendimiento posterior u otros daños.