Detenido en Oviedo por tráfico de drogas: llevaba trece dosis de cocaína y una libreta con su contabilidad El arrestado llevaba también 750 euros en efectivo

El dinero y las dosis de cocaína que ha incautado la Policía Nacional.

Jueves, 30 de octubre 2025, 11:04

Era un control preventivo en Oviedo y la Policía Nacional incautó más de una decena de dosis de cocaína, cientos de euros y una libreta con anotaciones detalladas de contabilidad ilícita. Como resultado, un hombre ha sido detenido como presunto autor de un delito contra la salud pública.

Según ha informado la Policía, la intervención se produjo a primera hora de la tarde del 20 de octubre, en el marco de un dispositivo de prevención de la delincuencia cuando los agentes motorizados de la Policía Nacional, encargados de la vigilancia en áreas de especial proliferación delictiva, procedieron a la identificación de un individuo.

Tras realizarle un cacheo de seguridad, se le intervinieron 13 envoltorios plásticos de cocaína, con un peso total de 11,6 gramos, 750 euros en dinero fraccionado y una libreta con anotaciones de contabilidad ilícita.

En dicha libreta, el detenido reflejaba de forma detallada las ventas de su negocio ilegal. La Policía destaca la importancia de la incautación de esta libreta, ya que aporta un significativo valor probatorio al delito al detallar la actividad delictiva de tráfico y venta de sustancias estupefacientes.

La detención se enmarca en las actuaciones singulares que la Policía Nacional está realizando en Oviedo para la prevención del tráfico y consumo de sustancias estupefacientes en zonas concretas de la ciudad. El detenido y las diligencias policiales correspondientes han sido puestos a disposición de la Autoridad Judicial.