Los detenidos en Oviedo con 90 kilos de hachís se enfrentan a cuatro años de prisión La Fiscalía sostiene que iban a destinar la droga, valorada en 165.000 euros, al mercado ilícito cuando fueron pillados por la Guardia Civil procedentes de Madrid

P. A. Oviedo Viernes, 7 de noviembre 2025, 18:01 Comenta Compartir

La Fiscalía solicita cuatro años de prisión para cada uno de los dos acusados detenidos el pasado mes de septiembre, en Oviedo, con casi 90 kilos de hachís, valorados en más de 165.000 euros, que trataron de introducir en Asturias. Ambos, de nacionalidad marroquí y de 38 y 30 años, según informó entonces la Guardia Civil, se encuentran en privados de libertad por esta causa.

El Ministerio Fiscal ha presentado su escrito de conclusiones provisionales ante el órgano jurisdiccional correspondiente. El mismo recoge que el pasado 15 de septiembre de 2025, los dos investigados viajaban en un vehículo Volkswagen Touran –procedente de Madrid–. Al llegar a Oviedo, por la plaza de Castilla, comenzaron a realizar maniobras evasivas, introduciéndose en un supermercado, en Montecerrado, sin realizar compra alguna.

A la salida del establecimiento, prosigue la Fiscalía, continuaron adoptando medidas de seguridad por la misma calle. En ese momento, intervino la Guardia Civil, que estaba vigilante, y al registrar el vehículo localizaron entre el asiento del conductor y los asientos traseros diez paquetes de cinta adhesiva de color marrón de aproximadamente un kilogramo de resina de cannabis cada uno.

Una vez analizadas las sustancias, se obtuvo un total de 87.827 gramos de resina de cannabis que en el mercado ilícito al que los acusados iban a destinarlas, habrían alcanzado un valor de 165.699 euros. Los acusados llevaban además 130 euros en efectivo.

La Fiscalía considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, en forma de sustancias que no causan grave daño a la misma en cantidad de notoria importancia y solicita que se condene a cada acusado a cuatro años de prisión, inhabilitación especial para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo y una multa de 174.000 euros, con un día de privación de libertad por cada cien euros no satisfechos.

El Ministerio Fiscal no interesa la sustitución de la pena privativa de libertad que pueda llegar a recaer por la de expulsión del territorio nacional ante la necesidad de ejercer efecto disuasorio en la comisión de delitos contra la salud pública.