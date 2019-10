Detienen a cuatro menores por el apuñalamiento a un portero en San Mateo Captura del vídeo que muestra al presunto agresor del portero. / E. C. La Policía Nacional identifica a los participantes en la agresión, excepto a uno que ha salido del país tras el suceso CECILIA PÉREZ OVIEDO. Sábado, 5 octubre 2019, 02:12

Todos menores de edad. La Policía Nacional ha identificado y detenido a cuatro agresores de un portero de la calle Mon, que fue apuñalado durante la madrugada de la primera noche de las fiestas de San Mateo. Un quinto joven, miembro del grupo, sin embargo, abandonó el país tras el suceso.

La primera de las detenciones se produjo tras la agresión. Fue la Policía Local quien arrestó al presunto agresor: un joven de 17 años y de origen marroquí que residía en un piso tutelado de la calle Fray Ceferino. Los otros menores que, presuntamente, le acompañaron y participaron en los hechos se dieron a la fuga. A partir de ahí, la investigación recayó en el grupo de Delincuencia Especializada y Violenta de la Policía Nacional. A los pocos días, los agentes identificaron a los cuatro fugados gracias a las imágenes registradas por un teléfono móvil y a la cantidad de personas que presenciaron la agresión.

Fue esta «multitud de testigos», como así señalaron fuentes policiales a través de una nota de prensa, la que dilató en el tiempo la investigación. Hubo que cotejar datos, descripciones y vídeos del momento en el que se produjo el apuñalamiento.

Uno a uno, los cuatro intervinientes en la agresión (a excepción del que regresó a su país de origen) fueron detenidos por la Policía. El último de ellos, este mismo martes, 1 de octubre. Todos ellos son menores de edad y han pasado a disposición de la Fiscalía de Menores del Principado de Asturias.

Los hechos

La agresión se produjo la madrugada del 15 de septiembre en plenas fiestas de San Mateo. Eran las cinco de la mañana cuando un grupo de cinco magrebíes intentó acceder a un pub ubicado en la calle Mon. El portero del local les prohibió la entrada argumentando que ya habían protagonizado diversos conflictos en el interior del establecimiento. Ante la negativa del portero, los menores reaccionaron de forma agresiva. Rodearon al trabajador, 0. F., de 37 años y nacido en Senegal, y uno de los jóvenes le asestó una puñalada.

Le clavó un objeto punzante en el costado que le produjo una importante hemorragia. En su día, fuentes sanitarias apuntaron que se trataba de una herida por arma blanca en hemitórax derecho. También sufrió un traumatismo craneoencefálico. Afortunadamente, el portero se recuperó de las heridas ya que no afectaron a órganos vitales.

Fueron varios testigos del apuñalamiento quienes dieron la voz de alerta. La sala del 092 recibió a las cinco de la mañana una llamada y de inmediato una patrulla se personó en el lugar de los hechos. Cuando los agentes llegaron al pub se encontraron a O.F. sentado en un portal. La pandilla ya había huido. Gracias a los datos proporcionados por un compañero de la víctima dieron rápidamente con el agresor. El resto de las detenciones las llevó a cabo la Policía Nacional.

El suceso también levantó cierta polémica tras las declaraciones que realizó el alcalde, Alfredo Canteli, sobre el suceso. Hay que recordar, que el regidor municipal se dirigió al presunto agresor y a sus acompañantes como gente a la que «es difícil controlar porque no saben convivir», en referencia a la condición del primero de los detenidos, un Menor Extranjero no Acompañado (Mena). «Me disgusta tremendamente que un chaval menor de edad venga a desestabilizar la ciudad con una acción totalmente reprobable, yo eso no lo quiero para Oviedo», dijo Canteli el mismo día que tuvo conocimiento del apuñalamiento.

Las fiestas de San Mateo se saldaron, además, con otro menor marroquí detenido por lanzar un botellazo a un barrendero y un joven zamorano también arrestado por apuñalar con una navaja de Taramundi a un Policía Nacional.