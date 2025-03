Somos dice que los espectáculos del Bombé no tienen autorización Tabaoda denuncia que Metrópoli vende entradas con el logo del Ayuntamiento sin que se haya aprobado en ningún órgano municipal

Metrópoli, organizadores del festival del mismo nombre en Gijón, anunció el viernes un programa de espectáculos infantiles y musicales que se celebrarían en una carpa con capacidad para 500 personas en el paseo del Bombé durante las fiestas navideñas. No solo lo anunció, sino que puso a la venta las entradas para las distintas actividades a través de su página web. El anuncio no dejó de llamar la atención de la portavoz de Somos Oviedo, Ana Tabaoda, que ayer mostró su extrañeza porque la empresa está «vendiendo entradas para espectáculos infantiles en Oviedo, con el logo del Ayuntamiento de Oviedo, en el marco de un paquete de actividades navideñas cuya aprobación no ha pasado por ningún tipo de órgano de gobierno municipal», por lo que «no consta autorización administrativa alguna».

Lo hecho

Con respecto a las actividades de Navidad en el Bombé, el Ayuntamiento hasta ahora ha tramitado el contrato para la pista de hielo, atracciones infantiles y un local de hostelería en el Bombé, pero destacó Taboada, «nada relativo a la instalación de una carpa para espectáculos y musicales para niños». «La instalación de una carpa para acoger este tipo de actividades infantiles debe contar con un proyecto, informes de evacuación, así como las pertinentes autorizaciones de Licencias y Parques y Jardines», explicó la edil.

La líder de Somos también consideró, en su nota de prensa, llamativo que «ya se esté instalando la pista de hielo sin que se haya adjudicado formalmente».