El edificio donde se produjo el incendio en la noche del miércoles. Alex Piña

Diecisiete personas resultan intoxicadas por humo en La Tenderina, en Oviedo, en plena noche

Un incendio ocurrido el miércoles en la caja de contadores del número 52 obligó al desalojo de los vecinos

E. C.

Oviedo

Jueves, 16 de octubre 2025, 20:57

La calle de La Tenderina vivió anteayer por la noche unas horas de zozobra a la altura del número 52 de la calle cuando el edificio se llenó de humo proveniente de una caja de contadores que se había incendiado. Diecisiete vecinos tuvieron que ser atendidos por el Servicio de Atención Médica Urgente por la inhalación de humo que por el efecto chimenea de la escalera se propagó por gran parte del inmueble.

Según las fuentes consultadas, el incendio se registró en un inmueble de tres plantas, sobre las 23.30 horas, que provocó problemas respiratorios en 17 personas, de las que tres tuvieron que ser trasladadas al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) con intoxicaciones leves.

Hasta la zona se trasladaron Bomberos de Oviedo, así como dos ambulancias de soporte vital avanzado y otras tres de soporte vital básico junto a equipos médicos que prestaron atención a los afectados sobre el terreno ante la mirada atenta de curiosos que se arremolinaron en las aceras atraídos por la aparatosidad del humo que salía por el portal y las ventanas del edificio de la calle Tenderina.

