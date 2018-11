Mil euros de diferencia en libros de texto Alumnos en una de las aulas de Primaria del colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas. / MARIO ROJAS- Un estudio analiza el coste de los manuales desde Infantil a Primaria en veinte colegios públicos CECILIA PÉREZ OVIEDO. Martes, 27 noviembre 2018, 02:20

Los padres que tienen un hijo en sexto de Primaria en el colegio de Juan Rodríguez Muniz de Las Campas han pagado casi mil euros de más-926,93 para ser exactos- en la adquisición de libros de texto desde el primer curso de Infantil respecto a la factura global que afrontan quienes tienen sus niños escolarizados en el centro Maestro Jaime Borrás. El colegio de Las Campas es el más caro de la ciudad en cuanto a la compra de manuales, mientras que el de Guillén Lafuerza es el más barato. Los primeros invierten 1.263 euros en la compra de libros a lo largo de los nueve cursos de Infantil y Primaria, frente a los 336,73 euros que pagan los segundos.

Una diferencia sobre la que advierte un estudio elaborado por la Asociación de Padres y Madres del colegio de Las Campas, que analiza el coste de la adquisición de libros de texto en veinte colegios públicos del municipio. Al ranking que encabeza este centro le sigue La Gesta (1.137 euros por las etapas de Infantil y Primaria), Baudilio Arce (1.085) y Buenavista I (1.040).

El informe surgió a raíz de las quejas de los padres del colegio de Las Campas por el «excesivo» coste que supone la «extensa» lista del material bibliográfico que deben comprar cada año. Los datos les dan la razón.

El estudio desgrana los gastos en las etapas de Infantil y Primaria y pone como ejemplo que frente al coste cero en la etapa de Educación Infantil de San Pedro de los Arcos se anteponen los 498 euros que deben depositar los padres del colegio público Baudilio Arce por los manuales para niños de entre tres y cinco años. Es el colegio público más caro de Oviedo en esta etapa. Por detrás se sitúa el Lorenzo Novo Mier y en tercer lugar el de Las Campas.

En Educación Primaria, el ranking de los más caros lo lidera el de Las Campas, con 834 euros a abonar a lo largo de los seis cursos frente a los tan solo 88 euros del Maestro Jaime Borrás. El segundo más caro es el Germán Fernández Ramos, con 758 euros; y el tercero, La Gesta: con 747 euros por toda la etapa de Primaria.

Según el estudio, la media del precio de los libros de texto desde primero de Educación Infantil hasta sexto de Primaria, nueve años en total, es de 808 euros. Sin embargo, no todos los padres pagan lo mismo a pesar de que todos los colegios analizados pertenecen a la red pública y de que todos los alumnos deben de adquirir los mismos conocimientos educativos. «El informe no lo hemos hecho para cuestionar la valía docente de los libros, pero sí para que se tenga en cuenta el criterio económico y por qué no se aplica el mismo criterio a todos los colegios», señala Daniel González, presidente de la Asociación de Padres y Madres del colegio de Las Campas, el centro donde adquirir los libros de texto resulta más caro.

La diferencia se explica por varios motivos: el primero está relacionado con los bancos de libros. El centro Maestro Jaimé Borrás, del barrio de Guillén Lafuerza, entrega lotes de libros a todos los alumnos no becados desde primero de Primaria y en Educación Infantil no los utilizan, trabajan por proyectos a través de fichas. «Tenemos un banco de libros propio que se van reutilizando de curso en curso, nadie se queda sin libros y como mucho puede que haya que comprar uno o dos al año», explica Carolina de Miguel, presidenta de la Ampa del Maestro Jaime Borrás.

«Nos deberían de explicar por qué la Concejalía de Educación permite que haya colegios que tienen bancos de libros para unos y otros no», se lamentan desde el Ampa del colegio de Las Campas. Pero no es solo cuestión de libros.

Hay centros educativos que llevan años trabajando sin material bibliográfico y el de Maestro Jaime Borrás es uno de ellos. «Muchos de los profesores de este colegio trabajan por proyectos y no solo en Educación Infantil», señala Carolina de Miguel.

No es el único caso. El colegio público San Pedro de los Arcos también lo hace así, «gracias al esfuerzo de los profesores que se lo trabajan porque en este caso ellos son el libro», señala Alberto González, presidente de la Asociación de Padres y Madres de San Pedro de los Arcos. El gasto por los libros de texto en este colegio asciende a 495 euros para los nuevos cursos estudiados. En Educación Infantil, el gasto es cero. «Se trabaja por proyectos y no hay libros. También en primero de Primaria donde el único libro de texto que tienen los alumnos es el de inglés», especifica González. En este centro educativo también funciona la fórmula del banco de libros en su máxima extensión. «Contamos con una ONG que cubre todas las becas que no llega a cubrir la Concejalía de Educación tanto de libros como de comedor y desayunos».

Para la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos de Asturias Miguel Virgós, la diferencia en la compra de libros de texto dependiendo a qué colegio acuda el alumno no es nuevo. «Llevo haciendo esta lectura desde que tengo uso de razón», señala su presidenta, Clara Díaz. «Estoy convencida de que los libros son de dudosa necesidad, son prescindibles completamente», enfatiza. Está convencida de que «el coste de los libros de texto huele a negocio» en aras de la libertad de cátedra del profesorado. «Los claustros de profesores deciden qué libros imponen para dar su asignatura y cae de cajón que no cambia tanto el contenido entre curso y curso», expone.

La solución pasaría, dicen desde Miguel Virgós, por «homogeneizar los libros de texto» para todos los niveles de enseñanza y «actualizarlos cuando sea necesario».