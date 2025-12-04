Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier La Junta de Gobierno aceptó esta mañana con carácter de urgencia la decisión del alto funcionario, del que se desconocen las razones de su salida

Rafael Francés Oviedo Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:15 Comenta Compartir

La Junta de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo ha aceptado hoy la dimisión del director general de Urbanismo, Jorge Fernández-Mier, que se ha mantenido en el cargo desde julio de 2020. La decisión, según la propia Junta de Gobierno, es a petición del propio interesado y se desconocen las razones de la decisión. Fernández-Mier pertenece al equipo de Urbanismo del propio Ayuntamiento, bajo el mando del concejal de Concejal de Gobierno de Planeamiento y Gestión Urbanística, Medio Ambiente, Infraestructuras y Proyectos Estratégicos, Ignacio Cuesta.

De hecho el segundo punto del orden del día de la Junta de Gobierno reza literalmente «Rescisión de vinculación contractual con el Director General de Urbanismo a petición del interesado». De hecho la Junta se ha reunido con carácter de urgencia esta mañana del 4 de diciembre para «rescindir la vinculación contractual con el Ayuntamiento, con efectos del mismo día en el que se presenta la petición por el interesado».