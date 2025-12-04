El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Ignacio Cuesta y Jorge Fernández-Mier. Pablo Lorenzana

Dimite el director general de Urbanismo del Ayuntamiento de Oviedo, Jorge Fernández-Mier

La Junta de Gobierno aceptó esta mañana con carácter de urgencia la decisión del alto funcionario, del que se desconocen las razones de su salida

Rafael Francés

Rafael Francés

Oviedo

Jueves, 4 de diciembre 2025, 17:15

Comenta

La Junta de gobierno del Ayuntamiento de Oviedo ha aceptado hoy la dimisión del director general de Urbanismo, Jorge Fernández-Mier, que se ha mantenido en el cargo desde julio de 2020. La decisión, según la propia Junta de Gobierno, es a petición del propio interesado y se desconocen las razones de la decisión. Fernández-Mier pertenece al equipo de Urbanismo del propio Ayuntamiento, bajo el mando del concejal de Concejal de Gobierno de Planeamiento y Gestión Urbanística, Medio Ambiente, Infraestructuras y Proyectos Estratégicos, Ignacio Cuesta.

De hecho el segundo punto del orden del día de la Junta de Gobierno reza literalmente «Rescisión de vinculación contractual con el Director General de Urbanismo a petición del interesado». De hecho la Junta se ha reunido con carácter de urgencia esta mañana del 4 de diciembre para «rescindir la vinculación contractual con el Ayuntamiento, con efectos del mismo día en el que se presenta la petición por el interesado».

