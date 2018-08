La división del equipo de gobierno frena la aprobación de las bases de los chiringuitos Los chiringuitos en una imagen de las fiestas del pasado septiembre. / M. ROJAS Somos afirma que la cesión de los espacios por cuatro años es legal y Sánchez Ramos se defiende diciendo que no quiere prevaricar ROSALÍA AGUDÍN OVIEDO. Miércoles, 22 agosto 2018, 02:26

Faltaban doce minutos para que se celebrase el consejo rector de la Fundación Municipal de Cultura cuando los ediles recibieron una notificación: la reunión se cancelaba. No se señalaban los motivos y solo se comunicaba que se «realizará próximamente». Detrás, una nueva división en el seno del equipo de gobierno: no estaba claro si los concejales de Somos iban a asistir a la reunión o, si de hacerlo, iban a votar a favor de las normas para los chiringuitos históricos y las bases para las cuatro nuevas casetas para las fiestas de San Mateo después de que, aún el lunes, su concejal Fernando Villacampa pidiese un «esfuerzo» para cambiarlas e incluir las peticiones de la plataformas de asociaciones aspirantes a alguna de los nuevos chiringuitos. Entre ellas, que la cesión del espacio sea por cuatro años en vez de uno y que se tenga en cuenta la programación cultural para que se adjudiquen por concurso y no por sorteo.

Roberto Sánchez Ramos, concejal de Cultura, limitó ayer la cancelación de la reunión a un fallo en el orden del día, pero rechazó modificar los pliegos para las nuevas casetas porque, dijo, los serivicios jurídicos no avalan la propuesta. «Las fiestas son muy excitantes y tenemos que actuar con la seguridad de que el fuego enemigo no nos lleve por delante. Yo mismo he planteado muchas cosas pero solo he conseguido el apoyo una: la instalación de cuatro nuevos chiringuitos.Si hago lo contario a lo que me dicen estaría cerca de la prevarición», destacó durante la presentación de 'Tour de la víctima'.

Estas palabras fueron rebatidas a primera hora de la tarde por Somos. Fuentes del partido aseguraron que tanto el lunes como ayer realizaron una consulta a los servicios jurídicos municipales para ver si las peticiones se podían incluir en las bases y la respuesta fue que «no existe ningún problema legal». Ahora, solo falta por saber qué van a hacer mañana los ediles de la formación liderada por Ana Taboada en el consejo rector convocado de nuevo para la una del mediodía. Por si las moscas, Sánchez Ramos ha mandado corregir el orden del día y separar en dos el punto los chiringuitos tradicionales y los nuevos.

La tercera pata del equipo de gobierno, el PSOE, pidió que las bases sean aprobadas «tal y como estaban planteadas hasta el momento», según defendió Diego Valiño.

Los concejales del Partido Popular y Ciudadanos, por su parte, se mostraron indignados con la cancelación de la reunión a tan solo doce minutos de su inicio. La plataforma #ChiringuitosSocialesSí agradeció a Somos su apoyo: «Retamos a Sánchez Ramos a enseñar un solo informe que diga que nostras propuestas no son legales», reclamaron.