Dos intoxicados en el incendio de una vivienda en el barrio ovetense de Colloto

Susana Neira Oviedo Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:20

Un incendio en la cocina en una vivienda de Colloto se saldó con dos personas intoxicadas de carácter leve. El suceso se registró sobre las tres y media de la tarde de este miércoles en la calle Luis Suárez Ximielga, en el número 30.

Tras recibir el aviso, efectivos de Bomberos de Oviedo sacaron a estas dos personas, que tuvieron que recibir oxígeno por la inhalación de humo, de la casa y sofocaron las llamas, según informaron fuentes municipales.

