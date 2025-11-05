El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Efectivos de Bomberos de Oviedo en una intervención anterior. J. C. Román

Dos intoxicados en el incendio de una vivienda en el barrio ovetense de Colloto

Bomberos de Oviedo lograron acceder a la casa en la calle Luis Suárez Ximielga y rescatarlas

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Miércoles, 5 de noviembre 2025, 19:20

Un incendio en la cocina en una vivienda de Colloto se saldó con dos personas intoxicadas de carácter leve. El suceso se registró sobre las tres y media de la tarde de este miércoles en la calle Luis Suárez Ximielga, en el número 30.

Tras recibir el aviso, efectivos de Bomberos de Oviedo sacaron a estas dos personas, que tuvieron que recibir oxígeno por la inhalación de humo, de la casa y sofocaron las llamas, según informaron fuentes municipales.

