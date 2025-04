Doscientas personas se concentran para evitar la retirada de estos «símbolos»

R. A. / A. A. OVIEDO. Martes, 24 de diciembre 2019, 03:27 Comenta Compartir

Fue una convocatoria precipitada pero doscientas personas mostraron su apoyo. El Grupo Municipal Socialista organizó ayer una concentración para pedir que los bancos arcoíris de la plaza de la Escandalera se mantengan. Son, según calificó la concejala Marisa Ponga, un símbolo que «reivindican la tolerancia, diversidad y que Oviedo es una ciudad diversa».

La edil aprovechó la ocasión para acusar al alcalde, Alfredo Canteli, de «no respetar la diversidad» y dijo no entender la razón de este cambio: «Nos parece mal que la ciudad esté gobernada por una serie de personas que no entienden más maneras de vivir la vida que la suya. Canteli se ha quitado la máscara -en referencia a su confirmación de que el mobiliario va a ser retirado- y no sabemos la razón de esta obsesión», añadió antes de que Carmen Barbosa, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo, (Favo), leyese el manifiesto de la concentración. Calificó los bancos como «un símbolo» ubicado en el «mejor» de los lugares por su razón histórica. «Esta plaza es el punto en el que las gentes de Oviedo montaban escandalera por la razón que fuera. Un nombre que evoca la palabra, la reivindicación y libertad».

En 2017, los bancos fueron pintados bajo el gobierno de PSOE, Somos e Izquierda Unida con los colores del movimiento LGBI. Se hizo con motivo del Día del Orgullo Gay, pero lo que en un principio era una acción puntual se mantuvo en el tiempo. En la actualidad llevan dos años con los colores de la bandera del colectivo LGTBI y ayer Barbosa apuntó que este gesto es sinónimo de una ciudad en la que se fomenta «la igualdad» y « se palpa en sus calles». «Tenemos que sentirnos orgullosos de gritar y defender que en Oviedo cabe todo el mundo. No sobra nadie porque la capital es una ciudad diversa abierta y plural». Asimismo, Lucía Fernández, del colectivo Xega, tildó de «indignante» la retirada de estos bancos porque son un «elemento muy importante». «Nos duele y nos ofenden que lo hagan», abundó para a renglón seguido avanzar que se harán más acciones para «impedir» su retirada.

«Apoyo a la diversidad»

Por otro lado, la líder de Somos, Ana Taboada, que no acudió a la concentración, afirmó a este diario que estos bancos son «un apoyo a la diversidad» y cree que «está fuera de lugar» que el equipo de gobierno los quite bajo el pretexto de reformar la plaza de La Escandalera.