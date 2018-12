Dudas desde el principio obviadas durante dos décadas Lunes, 24 diciembre 2018, 06:01

Las dudas sobre la seguridad del Auditorio no son de ahora. La adjunta del departamento de Edificios y Patrimonio recuerda que el Principado pidió la suspensión cautelar de la apertura del edificio en 1998 en los tribunales y que de aquella «diferentes servicios municipales emitieron informes favorables a su apertura». Tampoco es así. La realidad es que el edificio no cumple ni la normativa exigida en 1995 cuando se presentó el proyecto y que, con ocasión de la apertura, Bomberos, que había informado en contra, en un nuevo dictamen, avalaba tan solo el recorrido que harían las autoridades. Nadie dijo nada durante las dos décadas siguientes. El Ayuntamiento pagó tres planes de autoprotección que no vieron nada. El sindicato CSI fue más claro: «Era un secreto a voces». Tantos como para que la seguridad del edificio ocupase portadas de los diarios hace 19 años.