Un dueto con mucha química

Era una actuación esperada y triunfó. Marta Sánchez y Carlos Baute inauguraron ayer el nuevo escenario de la Losa y los conciertos de San Mateo. El aforo, de 6.300 personas, casi rozó el lleno. Aunque ambos artistas actuaban por separado, cuando Marta Sánchez llevaba tan solo veinte minutos sobre el escenario, a las 21.20 horas, apareció Baute. Interpretaron 'Te sigo esperando'.

Manos arriba, aplausos y hasta hubo quien aupó a su pareja para que grabara en el móvil la escena. Tras ese dueto, el artista venezolano se despidió con un «buenas noches» al público oventense. Pero no tardó mucho en volver para cantar 'Colgando en tus manos'. Una canción que sigue cosechando éxitos, y en Oviedo no falló.

La química entre los dos cantantes se hizo palpable durante toda la actuación. «Guapa», le piropeó él, mientras ella contestó que «él es un artista muy querido». Lejos quedan las diferencias que ambos artistas mantuvieron durante varios años y hasta 2018.

Ya sin Baute, Sánchez repasó su carrera artística. 'No controles' fue su primer tema. Si bien, el público controló todos sus movimientos, sus cambios constantes de vestuario, y el espectáculo de fuego sobre el escenario de la madrilena, pero con padre «asturiano».

'Desesperada', 'Vivo por ella' o 'Soldados de amor' engrosaron la lista musical, que cerró 'Esta soy yo'. Sánchez cosechó aplausos y ella tuvo palabras para sus fans: «Espero estar aquí mucho tiempo más y gracias a los que no me juzgan sin conocerme».

Venezuela

A las once menos cuarto era el turno de Carlos Baute. Aunque con veinte minutos de retraso, el artista salió con la fuerza necesaria pra brindar un concierto para bailar, con canciones como 'Angelito', 'En el buzón de tu corazón' o 'Perdido. «Espero que se diviertan y Oviedo me pone tierno. Yo me quedo en Asturias comiendo un carbayón», señaló con humor al principio de la actuación.

Más serio, recordó su tierra natal, Venezuela, «Todos queremos recuperar la democracia. En estos 29 años nos robaron pero no lo hicieron con el corazón y la fe. Venezuela nos sigue regalando sonrisas aunque esté rota. Tengo la misión de cambiar las armas por canciones», apuntó antes de cantar 'Vamos a la calle'. Una chica, entonces, le regaló una gorra con la bandera venezola, que no dudó en ponerse.

Además de compatriotas hubo quien tenía tantas ganas de ver al artista de cerca que se plantó en la Los a las «tres de la tarde». Lo hizo Aroa Cabal que, como a la primera canción, «perdió el control» nada más verle.

Los ovetenses puntuaron con buena nota el nuevo escenario aunque ven cosas a mejorar: «Es más grande pero debería de estar orientado para la derecha para poder verlo bien», señaló la lugonense Lorena Fernández, asidua a las fiestas mateínas. Asimismo, algunos tuvieron problemas para acceder al recinto. Las escaleras mecánicas fueron paralizadas y hubo algún que otro «empujón».