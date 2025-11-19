Los ecologistas denuncian que el Plan de Movilidad de Oviedo es un «peaje encubierto» para los vecinos

El colectivo de Ecologistas en Acción ha presentado alegaciones al Plan de Movilidad del Ayuntamiento al entender que es una «trampa» para los ... vecinos y que les obligará a pagar un «peaje encubierto» al ampliar las zonas de estacionamiento regulado en los barrios.

El portavoz de la organización, Ignacio Fernández del Páramo, explicó que lo que contiene el documento «no son medidas ambientales», sino acciones pensadas para que «se lucre y beneficie una serie de empresas privadas».

«Lo que pretende el Ayuntamiento de Oviedo es una trampa a todos los vecinos para que paguen sí o sí a una serie de empresas por su movilidad», aseguró, e incidió en que el plan crea una serie de aparcamientos en el centro de la ciudad con el objetivo de «ampliar el número de vehículos que puedan acceder hasta el centro». «Lo que les interesa es que entren más vehículos para que paguen a estas empresas privadas», recalcó.

También sostuvo Del Páramo que para que los ciudadanos tengan que acudir a estos aparcamientos, el Ayuntamiento ampliará la zona azul en prácticamente todos los barrios. «En este caso, quien se enriquece es otra empresa privada». Ante esta situación, el colectivo ecologista denuncia que no hay «ningún tipo de alternativa» para los vecinos que tengan un coche y carezcan de plaza de aparcamiento. Se trata, a su juicio, de «una trampa perfecta».

«Planteamos nuestra total y rotunda negativa a que utilicen supuestas medidas medioambientales para convertirlas en un elemento para que ciertas empresas privadas se forren», reivindicó. El Ayuntamiento, agregó el portavoz, tendrá que tener resueltas las alegaciones antes del final de año, ya que el Plan de Movilidad y la Zona de Bajas Emisiones tendrán que entrar en vigor a inicios de 2026.