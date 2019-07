Ecologistas denuncian vertidos de aguas al río Nalón a su paso por Trubia Detalle del colector roto a orillas del río Nalón en Trubia. / E. C. La Coordinadora Ecologista achaca los residuos a la rotura del colector de saneamiento tras las riadas sufridas el pasado mes de enero y que aún no se ha reparado C. P. OVIEDO. Jueves, 4 julio 2019, 01:30

Medio año vertiendo aguas residuales sin depurar al río Nalón a su paso por Trubia. Es lo que denuncia la Coordinadora Ecologista de Asturias y que achaca a las consecuencias derivadas de las riadas e inundaciones que se cebaron con la localidad cañonera, el pasado mes de enero.

A través de una nota de prensa, los ecologistas argumentaron que la riada se llevó por delante el colector de saneamiento que llevaba los vertidos a la depuradora de Udrión. Seis meses después, dicen, no se ha reparado y exigen soluciones. «Hemos reclamado una solución al Gobierno del Principado de Asturias ante los retrasos en las obras que deben eliminar los vertidos de las aguas residuales de Trubia en el concejo de Oviedo al río Nalón».

Según los ecologistas, los residuos responden a los vertidos de «más de tres mil vecinos, que vierten al río sin ningún tipo de depuración ni tratamiento», denunciaron.

Hace seis meses, el Principado tramitó de urgencia la reparación del colector. En respuesta a las demandas presentadas por los ecologistas, la administración regional les explicó que la tardanza en la reparación de esta infraestructura obedece a problemas «burocráticos» y no «técnicos». «Vemos una vez más que el Gobierno del Principado no parece tener el más mínimo interés en resolver los problemas medioambientales de Asturias y que no es capaz de cumplir con las leyes que él mismo ha aprobado, quedando de nuevo sus normas en papel mojado», expusieron desde la Coordinadora Ecologista de Asturias.

Desde el colectivo recordaron que la zona afectada, «goza de especial protección», ya que está integrada en la red Natura 2000, y ha sido declarada Zona de Especial Conservación. «Exigimos que se resuelva de una vez este grave problema de contaminación en dicho espacio protegido, removiéndose urgentemente los obstáculos que están impidiendo la realización de las obras del colector a la EDAR de Trubia, y no demorarse más en la solución a estos vertidos».

Las fuertes lluvias caídas el pasado mes de enero anegaron la localidad cañonera que sufrió graves inundaciones debido al desbordamiento del río Nalón.