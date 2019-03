El Oviedo Antiguo, preocupado por el edificio okupado de El Postigo Un botellón en la plaza de Trascorrales. / MARIO ROJAS La asociación denuncia los problemas de inseguridad del barrio: «No sabemos si al volver a casa seremos agredidos» R. A. OVIEDO. Martes, 19 marzo 2019, 03:14

La asociación de vecinos del Oviedo Antiguo, aprovechó ayer una reunión con colectivos vecinales convocada por la Jefatura Superior de Policía para poner de manifiesto su preocupación por el edificio okupado de la calle El Postigo, donde se han producido varios incidentes, dos incendios y un apuñalamiento. En agosto pasado, las tres cosas a la vez y protagonizadas por un joven, 22 años, y violento delincuente que llegó a escapar de Comisaría hiriendo a dos agentes antes de volver a ser arrestado como autor de un delito de violencia de género hacia su mujer, madre de dos hijos y embarazada; otro de intento de homicidio por dar varios navajazos en el cuello a un vecino; otros dos de daños por incendiar su piso en El Postigo Bajo y estrellar una tapa de alcantarilla contra una clínica dental, y un último de robo con fuerza de un vehículo. Todo, en una noche.

Obviamente no es la norma, pero el presidente de la asociación, Juan García, insistió ayer en su preocupación por la situación de este edificio en el que «hay gente peligrosa». Un hecho que sumó a la «inseguridad» del barrio en general, «porque los actos vandálicos se producen semanalmente. No sabemos si al volver a casa vamos a ser agredidos». García señaló que los responsables policiales les informaron de que los fines de semana tienen una patrulla de retén en El Rosal, pero señaló que «los problemas de inseguridad no solo se dan aquí. También en la calle Paraíso, Mon o La Regla».

Mientras, el presidente de la asociación Oviedo Redondo, Manuel Almeida, afirmó que durante las últimas semanas algunos vecinos se han «alarmado» por culpa de los actos vandálicos registrados en el casco histórico y calmó los ánimos apuntando que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad califican estos incidentes como «puntuales». «No existe una escalada de violencia y los servicios se refuerzan cuando hay eventos multitudinarios como el Antroxu», señaló para a renglón seguido añadir que desde este colectivo se ve «bien» que haya más agentes por las calles los días en los que hay más gente por el casco histórico.