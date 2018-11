El edil de Ciudadanos Luis Zaragoza denuncia al Ayuntamiento por un delito de sustracción de documentos Luis Zaragoza. / PIÑA Defiende que no se le notificó un expediente urbanístico abierto por construir una estructura en su jardín antes de hacerlo público J. C. A. OVIEDO. Sábado, 17 noviembre 2018, 07:25

El 29 de enero pasado, la Policía Local detectó la construcción de una pérgola de madera de doce metros cuadrados en el jardín de la casa de Luis Zaragoza, concejal del Grupo Municipal de Ciudadanos. Los agentes desplazados hasta Ules, donde vive el edil, advirtieron la estructura de forma casual y, según la versión de este, no le notificaron más que su duda acerca de la necesidad de una licencia urbanística. Tras un intercambio de pareceres en los que Zaragoza defendió que no necesitaba permiso, los funcionarios, añadió, le dijeron que «lo consultarían».

Lo cierto es que hubo un expediente y prosperó. Urbanismo sancionará a Zaragoza. Con un problema para el Ayuntamiento, la notificación se filtró a los medios, explicó el edil, antes de que a él, sostiene, le fuera notificado. Ayer, el número dos de la formación naranja explicó que «es de república bananera» que un requerimiento del Ayuntamiento se notifique a terceros «antes que al propio interesado para que pueda presentar alegaciones». Asimismo, anunció la toma de medidas legales contra la administración local.

Zaragoza cree que se puede haber incurrido en un posible delito de sustracción y no custodia de documentos públicos de carácter personal, y una vulneración de la ley de protección de datos. El edil de Ciudadanos aseguró que la instalación de una estructura de seis tablas en el jardín de su casa no requeriría, en su opinión, de solicitud de licencia, y que cuando tuvo que hacer obras de entidad la solicitó y pagó la tasa correspondiente.

«Es de obligado cumplimiento que se me notifique un requerimiento para que pueda presentar las alegaciones que estime oportunas», explicó Zaragoza. Puso la responsabilidad en el departamento de Urbanismo, dirigido por Ignacio Fernández del Páramo. «Se ha saltado el procedimiento a la torera incurriendo en una irregularidad flagrante», añadió antes de reconocer que cuando le llegue la notificación presentará alegaciones. «Si el Ayuntamiento no me da la razón cumpliré con mis obligaciones urbanísticas como cualquier hijo de vecino», señaló Zaragoza. La tasa asciende a 21,23 euros.

Ayer mismo, según explicó a este medio, el concejal presentó dos denuncias contra el Ayuntamiento, una ante la Agencia de Protección de datos y otra para que se abra un expediente de responsabilidad patrimonial contra la administración por vulneración de la ley de protección de datos, infidelidad en custodia de documentos y funcionamiento anormal.

Asimismo, Ciudadanos solicitó ayer al alcalde, Wenceslao López, que abra una investigación interna para esclarecer lo ocurrido. Recordó que en el Consistorio ya hay precedentes de condenas por sustracción de documentos. El exconcejal del PP Jaime Reinares fue condenado a un año de prisión por revelar correos de la secretaria de la Sindicatura de Cuentas, Rosa Zapico. Reinares dimitió tras el fallo.

De dimisión también habló ayer Daniel Latorre, secretario general de Podemos en Oviedo. Pero de la de Zaragoza por «hacer obras clandestinas». «Los concejales de Ciudadanos han demostrado que han venido al Ayuntamiento a hacer política útil para su bolsillo», afirmó. «Es una vergüenza que el señor Zaragoza trate de aprovecharse de su posición para ahorrarse unos pocos euros», destacó Latorre.