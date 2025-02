El edil de Cultura propone crear salas de ensayo para orquestas en la Fábrica de Gas

El presidente de la Fundación Municipal de Cultura, José Luis Costillas, lanzó ayer una nueva propuesta de usos para la Fábrica de Gas. El edil de Ciudadanos razonó que «la proximidad del Conservatorio Superior y la necesidad de contar con espacios dignos» para las ... agrupaciones municipales y corales «harían de la Fábrica de Gas un enclave en el que aglutinar la práctica musical en un mismo equipamiento».

En la actualidad, la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias tiene sede en un Auditorio disminuido por incumplir la normativa contraincendios y Oviedo Filarmonía o la Banda de Música Ciudad de Oviedo ensayan en los bajos del Filarmónica en unas condiciones precarias. La Concejalía de Cultura considera que los edificios de la Fábrica de Gas serían «un lugar idóneo» para habilitar locales de ensayo para estas agrupaciones musicales, pero también para «las diferentes agrupaciones corales que existen en Oviedo y que, en muchos casos carecen de un sitio donde ensayar»

Costillas ha señalado que los terrenos de la antigua factoría son una oportunidad para disponer de salas de ensayo dignas, amplias y equipadas, que permitirían que el conjunto de agrupaciones musicales municipales trabajasen en el mismo espacio, «lo que potenciaría sinergias y proyectos en común y liberaría otros equipamientos».

El concejal de Ciudadanos señaló que se trata de una «ubicación idónea, al lado del Conservatorio Superior de Música» y que el proyecto «daría mucha vida y actividad a una zona del casco antiguo que está bastante abandonada», concluyó José Luis Costillas.

La propuesta se suma a otras muchas sobre la mesa. Desde el propio equipo de gobierno plantean crear un espacio empresarial para firmas de servicios o tecnológicas, defendió la semana pasada Javier Cuesta, o «viviendas para jóvenes empresarios, artistas y estudiantes» en un entorno que mezcle «patrimonio industrial con vanguardia arquitectónica», como proponía el número uno de Ciudadanos y concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta.

Lo que no hay aún son nuevos contactos entre la propiedad y el Ayuntamiento tras el informe de Patrimonio que frena el plan de descontaminación y los derribos previstos en él. Ayer, la plataforma Fábrica de Gas e Ideas celebró el dictamen del organismo como fruto de «la movilización ciudadana» e instaron a ambas partes a poner «la guinda» con un acuerdo que «preserve» un «conjunto único», señaló el arquitecto Felipe Díaz-Miranda. Al sol, junto a la fachada de la nave de la Popular Ovetense, los miembros de la entidad celebraron ayer «un gran paso, que no se puede desaprovechar», señaló Eva Sánchez, de la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo.

«Único en España»

«El mensaje está claro: el Ayuntamiento y EdP deben ponerse de acuerdo en una propuesta que no suponga derribar el 80% del conjunto», insistió Díaz-Miranda, que agradeció al director general de Patrimonio, Pablo León, que cumpliese su palabra: «Nos dijo que iba a exigir al máximo el cumplimiento del plan, 'chapeau'». La plataforma también tiene claro que, aunque su objetivo es salvar un patrimonio «único en España» para «las futuras generaciones», no se trata de «preservar por preservar». Lo que sea el futuro de la Fábrica de Gas tiene que «aportar valor, generar actividad y empleo, no puede ser una momia», resumió Díaz-Miranda.

La plataforma también elogió la unión de diferentes sensibilidades entorno a la conservación del recinto y celebró iniciativas como las planteadas por el PSOE, Podemos o IU en los últimos días o la disposición del concejal de Urbanismo, Nacho Cuesta, a adquirir los terrenos de la factoría.

Pero eso tendrá que ser con un nuevo plan de descontaminación, dado el volumen de requerimientos que Patrimonio ha planteado al intento de EdP, que preveía la demolición de hasta ocho de los elementos del conjunto, con la nave de la Popular Ovetense, señaladamente entre ellos.

La resolución del organismo exige que documente exhaustivamente los elementos a derribar, plantea la necesidad de un seguimiento arqueológico y un plan de restauración de los elementos protegidos, a la que vez que «recomienda» a EdP y el Ayuntamiento que superen el vigente plan especial, al que el propio Patrimonio dio su aval hace ocho años.