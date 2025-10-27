El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
María Acera, con un bebé en brazos, durante la visita el presidente regional, Adrián Barbón, y otros responsables regionales y locales, a la sede de la escuelina en San Lázaro. Mario Rojas
Los Carbayoninos

Educación abre las dos primeras sedes de las escuelinas en Oviedo

San Lázaro y Las Campas ·

La consejera espera que las obras en los otros tres centros de Oviedo estén completadas en primavera tras una inversión de 1,5 millones

Susana Neira

Susana Neira

Oviedo

Lunes, 27 de octubre 2025, 15:31

Comenta

La escuelina Los Carbayoninos, la primera de la red pública, autonómica y gratuita en Oviedo, abrió este lunes sus puertas con dos sedes, ... en las Escuelas Blancas de San Lázaro, con 25 niños de 0 a 3 años, y en el colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas, con 12, tras una inversión de 660.000 euros. Una primera jornada «ilusionante y difícil», como describió su directora, María Acera, a la consejera de Educación, Eva Ledo, que acudió a inaugurar oficialmente el primer centro acompañada del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

