Educación abre las dos primeras sedes de las escuelinas en Oviedo

La escuelina Los Carbayoninos, la primera de la red pública, autonómica y gratuita en Oviedo, abrió este lunes sus puertas con dos sedes, ... en las Escuelas Blancas de San Lázaro, con 25 niños de 0 a 3 años, y en el colegio Juan Rodríguez Muñiz de Las Campas, con 12, tras una inversión de 660.000 euros. Una primera jornada «ilusionante y difícil», como describió su directora, María Acera, a la consejera de Educación, Eva Ledo, que acudió a inaugurar oficialmente el primer centro acompañada del presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón.

La visita dejó anécdodas –como ver al presidente regional dando palmitas para calmar a los más pequeños de la escuelina, que no paraban de llorar ante la comitiva, o saludar y chocar la mano con los emocionados alumnos de las Escuelas Blancas– y alguna nueva fecha. La consejera de Educación avanzó que esperan finalizar las obras de las tres escuelinas restantes, en los colegios Pablo Miaja, la Gesta y el Villar de Trubia, y que ya corresponden a la segunda fase, a partir de «finales de febrero y vamos a ir abriendo según se vayan amueblando y demás». Es decir, que la próxima primavera podrían estrenarse los nuevos centros.

Cada aula de las siete contará con dos técnicas de Educación Infantil más el personal de dirección. En el caso de la escuelina de La Gesta, detalló la responsable regional, «precisamente hoy se está firmando el acta de inicio de las obras». Ya está adjudicada la obra en el Pablo Miaja y «estamos pendientes del plan de seguridad para comenzar» y en Trubia «estamos pendientes de la adjudicación, que será en breve». «Está avanzándose de una manera muy ágil», destacó.

En total, el Principado habrá destinado alrededor de un millón y medio de euros para las cinco nuevas sedes en Oviedo, que sumarán unas 126 plazas –la consejera calculó una media de 18 menores en cada una de las sieta aulas– a la actual red municipal, con otras 670 plazas. Estas últimas, tras el acuerdo alcanzado con el Ayuntamiento de Oviedo, pasarán a integrarse en la red regional. «La idea que manejábamos era poder empezar en el curso 2026-2027 pero de momento no se puede avanzar la fecha porque hay incidencias que nos están haciendo ver que hay que tomar las cosas con un poco de paciencia y para integrarlas en unas condiciones satisfactorias para todos», explicó la socialista durante su comparencia ante los medios.

La visita comenzó a las doce de la mañana, con un posado ante la placa de la sede en las Escuelas Blancas de San Lázaro, con entrada y patio independiencia. La consejería ha reformado el antiguo gimnasio y parte de la zona del consejera para habilitar las aulas, la sala de usos polivalente, la zona administrativa y los aseos. Espacios que Barbón recorrió acompañado, además de Ledo, de la directora general de centros y red de 0 a 3, Paula Fernández León; del director general de Infraestructuras, Julio Vallaure, y de la directora del colegio Escuelas Blancas de San Lázaro, Susana Suárez. También asistieron la concejala de Educación en el Ayuntamiento de Oviedo, Lourdes García, el portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida-Convocatoria por Oviedo, Gaspar Llamazares, y la concejala socialista Natalia Sánchez Santa Bárbara.