Educación cifra en 450.000 euros la mejora de la accesibilidad del colegio de Latores La consejera Eva Ledo asegura que las obras se realizarán «a lo largo de esta legislatura» y que la reforma del parking ya ha sido adjudicada

Alberto Arce Oviedo Jueves, 13 de noviembre 2025, 22:52 Comenta Compartir

La Consejería de Educación ha adjudicado a la empresa Edificaciones Asturiana del Norte por 60.000 euros las obras para la mejora de los accesos exteriores y la ampliación del aparcamiento del Colegio de Educación Especial de Latores. La actuación tiene un plazo de tres meses y comenzará en breve. Por otro lado, el estudio adjudicado por el Principado en junio al arquitecto Macario Luis González para la definición de actuaciones de mejora de la accesibilidad del centro ya ha dado sus primeros frutos. El documento concreta obras tanto en el interior como en el exterior del edificio por valor de 450.000 euros. ¿Cuándo se van a acometer? Según la consejera de Educación del Gobierno regional, Eva Ledo, «nuestra previsión es que se puedan llevar a cabo a lo largo de esta legislatura».

Así lo anunció durante la tarde de este jueves en el seno de la comisión del ramo en la Junta General del Principado, en respuesta a una pregunta de la diputada del Grupo Parlamentario Popular, María Gloria García, sobre las obras que la consejería tiene previsto realizar en el centro durante este curso. Ledo le dejó claro que el Gobierno asturiano está «comprometido con la actualización y mejora de las instalaciones del colegio» y que «seguimos invirtiendo de manera regular en él sin olvidar que también estamos construyendo otro (el nuevo Colegio de Educación Especial de Montecerrao) que supone la mayor inversión de esta consejería en un centro de estas características»: casi 19 millones de euros.

A la popular no le valieron las fechas. «Me acaba de dejar muerta; me lo fía a un par de años. Sigue habiendo problemas de aparcamiento y los autobuses siguen pegando abajo; que no sea en esta legislatura, que sea en este curso», le exigió. No obstante, la consejera manifestó no compartir el mensaje de la diputada del PP.

«La pasada legislatura», recordó, «200.000 euros en actuaciones», amén de las obras adicionales de accesibilidad, «con un coste de 100.000 euros». «Sólo tenemos pendiente de completar el acondicionamiento del aparcamiento», afirmó, para concluir a renglón seguido que las obras de mejora y reformas continuarán sucediéndose.