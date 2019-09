Educación readmitirá a las educadoras despedidas si ganan los juicios Arias y Costillas aseguran que la ampliación de jornadas y la reorganización del personal es legal y garantiza el servicio G. D. -R. OVIEDO. Sábado, 7 septiembre 2019, 01:35

Los concejales de Personal, Mario Arias, y Educación, José Luis Costillas, mantuvieron ayer un encuentro con una veintena de educadoras de las escuelas infantiles. De un lado, para garantizar a las que no han perdido su trabajo que la ampliación de los contratos a las que están a media jornada y la reorganización del personal son «legales y perfectamente factibles» y permitirán atender el servicio a partir del próximo día 16, cuando termina la adaptación los pequeños. De otro, a las veintidós a las que el equipo de gobierno notificó el mismo día que se incorporaban al trabajo que no tenían contrato, que existe la «voluntad de readmitirlas» a todas si las sentencias judiciales les son favorables. Cosa que no sería de extrañar, porque las otras cien educadoras entraron también por vía judicial.

En un comunicado conjunto de ambas concejalías, destacaron que la reunión transcurrió en un clima de normalidad y cordialidad, que confirmaron también varias de las educadoras despedidas. Y sirvió para explicar a las trabajadoras que la ampliación de jornada de las educadoras, junto con la reorganización del personal de cada escuela por parte de las directoras de los centros -algunos pierden hasta el 40% de su personal- garantizará el correcto funcionamiento de las escuelas.

También volvieron a «lamentar profundamente la imposibilidad de renovar estos contratos por obra, por imperativo legal», que atribuyeron al informe de Abogacía Consistorial del pasado 17 de mayo y, de nuevo, acusaron al tripartito de ocultar «deliberadamente por intereses electorales» el dictamen, aunque hay otra veintena similares desde 2011.

Arias y Costillas descargaron también hacia el Principado. Anunciaron que han solicitado una reunión urgente con la consejera de Educación y que están a la espera de una respuesta. «Las escuelas infantiles son competencia autonómica y la gestión de su personal lleva años haciéndose mal sin que nadie haya tenido la voluntad política de resolverlo», insistieron. «La diferencia entre este nuevo equipo de gobierno y el anterior, es que este gobierno está afrontando la solución a un grave problema heredado de la irresponsabilidad del gobierno anterior», concluyeron. Lo malo es que para solucionarlo el Ayuntamiento perderá otra veintena larga de juicios laborales.