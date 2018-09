Educación trata de calmar a los padres ante las dudas sobre el comedor escolar El servicio de madrugadores empezará media hora antes este curso, a las 7.30 horas. / PIÑA Amplía el plazo de pago hasta el día 10 y destaca el esfuerzo para mantener el precio del menú, que ha subido un 28% respecto al curso pasado G. D. -R. OVIEDO. Lunes, 10 septiembre 2018, 01:59

La concejalía de Educación trató ayer de calmar las aguas antes de que cualquier pequeña incidencia mañana con el nuevo servicio de comedor escolar, que presta Serhs Foor Area, desate una tormenta perfecta. Ante la proliferación de quejas y mensajes de instranquilidad de los últimos días, remitió un comunicado en el que anunció que el periodo de pago del servicio se extenderá hasta el día 10en redes y, también, la posibilidad de que se pueda pagar por transferencia para todo el curso escolar. La nueva empresa prima la gestión del servicio a través de su propia aplicación digital, que aún ayer no permitía pagar el comedor escolar de este mes y que obliga a inscribirse a través de esta plataforma telemática. Para evitar esa «brecha digital», se permitirá también la inscripción a través de un formulario y que «responsables de la concejalía de Educación y de la nueva adjudicataria se desplazarán a los colegios para resolver las posibles dudas de las familias».

La responsable de Educación, Mercedes González, lamentó no haber podido celebrar reuniones informativas con los centros, «porque todos sabemos que los cambios, sobre todo al principio, pueden generar dudas y confusión. Los trámites administrativos no van tan rápido como nos gustaría y lo cierto es que el nuevo contrato no se firmó hasta el pasado 23 de agosto», recoge el comunicado. En este sentido, la edil realizó un llamamiento a la tranquilidad de las familias convencida de que el servicio funcionará con total normalidad.

También inicide el comunicado en las ventajas del nuevo contrato que dará de comer a más de 3.000 escolares de Oviedo desde hoy mismo, como el servicio de desayuno, y un nuevo servicio de atención temprana, que amplía horario desde las 7.30 horas hasta las 9.00 horas.

La concejala de Educación, Mercedes González, inicidió en que se trata de un servicio «más exigente con la calidad y seguridad de los alimentos» y en que, tras la subrogación de las trabajadoras de la anterior adjudicataria, estas más de cien personas que han estado recibiendo formación durante los últimos días. También, en que se cumplirá la ratio de un monitor por cada diez alumnos en Infantil y un cuidador para cada 15 alumnos en Primaria. Incluso destacó «el esfuerzo realizado para mantener prácticamente intacto el precio de los menús para los usuarios habituales», que, sin embargo, ha pasado a costar 4,16 euros por día frente a los 3,24, un 29% más.

Las principales novedades respecto al anterior servicio de catering son, por ejemplo, que los menús estarán elaborados teniendo en cuenta las recomendaciones de la Estrategia NAOS en Asturias para una alimentación saludable acorde con el territorio. Asimismo, la empresa ofrecerá al menos tres menús estacionales diferentes durante el curso y servirá nueve menús elaboradas con materias primas ecológicas al trimestre. Además, todos los productos frescos (frutas, verduras, lácteos y pan) serán productos de cercanía. La defensa de las bondades del nuevo servicio lleva a Educación a sostener como tal que «el contrato también exige el uso de recipientes que no sean de plástico ni de aluminio para el calentamiento de las comidas, al tratarse de materiales cancerígenos». Así, tal cual.