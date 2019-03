«Las elecciones van a ser decisivas para el futuro del Palacio de Congresos» Ángel Zubizarreta, frente al hotel Ayre del edificio Calatrava, que dirige desde 2011. / PABLO LORENZANA Ángel Zubizarreta | Director del hotel Ayre del edificio Calatrava El hotelero ovetense desea un «empuje» para la economía de la ciudad y lamenta todos los puestos de trabajo perdidos en el Modoo ALBERTO ARCE OVIEDO. Domingo, 31 marzo 2019, 03:31

Ángel Zubizarreta (Oviedo, 1972) prefiere ser cauto. Son días convulsos para todo lo que tenga que ver con el eternamente polémico Calatrava. El cierre del centro comercial y la resistencia de algunas cadenas a abandonar sus establecimientos ha marcado las últimas semanas de actualidad del edificio diseñado por Santiago Calatrava. Zubizarreta, director de los tres establecimientos que la cadena Ayre Hoteles tiene en la ciudad (el histórico Ramiro I, el Alfonso II y el Ayre, adosado al Palacio de Congresos) no está demasiado preocupado, tiene que ser precavido en sus palabras y observar el transcurso de los acontecimientos. Todo ello, porque el «cliente mayoritario» del establecimiento está ligado a los congresos, no al centro comercial. Zubizarreta se licenció en Filología Inglesa y se inició en el sector compaginando sus estudios con trabajos estivales en un hotel familiar en Llanes. Fue responsable de la apertura del hotel Mieres del Camino y luego se incorporó a la cadena Silken, desde donde dirigió durante tres años el Luis de León. Desde hace doce está al frente de los dos hoteles Ayre más ligados al turismo de la ciudad y desde hace ocho del que está situado en el barrio de El Cristo Buenavista. Allí, en la cara soleada del edificio, recibió unos minutos a EL COMERCIO.

-Sus vecinos están en pie de guerra, ¿se imaginaban esta situación hace ocho años?

-La verdad es que no. En absoluto. Cuando llegamos me pareció que el edificio Calatrava iba a impulsar la economía de la ciudad en todos los sentidos. Sobre todo el congresual. Tenía un potencial tremendo. Las expectativas eran muy altas y no imaginábamos que pudiésemos llegar a la situación de cierta parálisis que vivimos ahora mismo.

-Primero vino la ilusión y ahora la sopresa...

-Es verdad que desde que nació, apareció el debate de si el Calatrava era conveniente o no para Oviedo, con mucha gente a favor y otra tanta en contra que se planteaba si este era el sitio idóneo. Por desgracia, es un debate de calle, pero muy respetable. Sin embargo, desde un primer momento, como profesional al que esto le afecta de manera directa y como ovetense, lo más interesante sería que todos empujásemos para hacer que este espacio ayude a la ciudad a florecer económicamente. Además, hay un punto que no se está tratando lo suficiente, el de los puestos de trabajo que se están perdiendo. ¿Cuántos ovetenses no tienen a algún familiar trabajando en el Calatrava? Debería funcionar a pleno rendimiento. Pienso en el empleo como primera opción y en la revitalización de una zona de la ciudad que está en horas bajas en segundo término. Necesita un empujón.

-El hotel Ayre es casi ya el único núcleo económico del edificio diseñado por Santiago Calatrava, ¿cómo se sintió tras sus puertas el anuncio de cierre?

-El hotel, para bien o para mal, vive más del cliente externo que del interno o local. No obstante, sí es verdad que algo de clientela nos toca. Aun así, mi preocupación principal es la de la gente que está dentro, que al fin y al cabo son nuestros vecinos. Nos gusta que esto esté vivo y que haya puestos de trabajo.

-¿Les afecta de forma negativa?

-Esa no es nuestra preocupación. Mi preocupación es que quiero ver esta zona viva, y para ello hace falta actividad, comercio, gastronomía y gente.

-¿Sigue creyendo que hay que cubrir los vacíos dejados por las grandes textiles que han abandonado el Modoo?

-Lo que creo que es incuestionable es que cuanto más espacio esté ocupado, más vida tendrá esto. Lo ideal es que no se fuese nadie y que en el caso de ser así, que se volviese a ocupar ese espacio vacío. El Corte Inglés, entre otros, era un valor importante para el centro comercial.

-¿Están contentos donde están?

-Desde que llegamos las cosas no han ido nada mal. Hemos tenido una buena evolución, si bien es verdad que, como el sector en general, necesitamos y deseamos que la ciudad florezca de nuevo, tenga más actividad congresual y que el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo funcione como se esperaba desde un primer momento y se genere economía transversal.

-De los tres hoteles que la cadena tiene en Oviedo, ¿podría ser este el más rentable?

-La rentabilidad de Oviedo siempre la vimos como un conjunto y no como unidades de negocio separadas. Así se estructuró. Tenemos tres productos muy diferentes: un hotel 'boutique' de 19 habitaciones en la falda del Naranco, un hotel céntrico histórico y uno de mayor dimensión enfocado a las convenciones y los congresos. A tendemos a todas las tipologías de clientes. En particular, el Ayre del Calatrava está pensado para que el Palacio de Congresos funcione y ser un establecimiento de apoyo a esas actividades.

-¿Prevé un futuro ascendente para el Ayre del Calatrava?

-Ahora nos enfrentamos a unas elecciones cruciales. Estamos en un momento social muy importante tanto a nivel local como nacional. De la gente que tome el mando va a depender el futuro de este hotel y de la ciudad. Independientemente de partidos, esperamos que se activen políticas y acciones que nos hagan de nuevo aparecer. El que venga tiene que tener ganas de seguir empujando que este Palacio de Congresos funcione. Si en esa coctelera se meten los ingredientes adecuados, el hotel irá a más.

-Si estuviera en sus manos, ¿qué haría para reactivar el Modoo?

-Ni está en mis manos ni soy un profesional de ese ámbito. No me atrevería a pensar por esos verdaderos profesionales. Sin embargo, como empresa vecina, lo que me gustaría sería que existiese una buena oferta comercial con un buen complemento de ocio y gastronomía y mucha colaboración entre las empresas. Una oferta completa que se complemente.

-¿La hotelería de congresos continúa siendo un negocio rentable en la ciudad de Oviedo?

-La hotelería de congresos representa entre el 25% y el 30% del PIB turístico de Asturias. Un trozo del pastel muy grande para el turismo de la ciudad.

-¿Se organizan suficientes eventos?

-Estamos en un momento bajo. Ahora mismo se debe trabajar más en que vengan más congresos.

-Hace varios meses cerraba La Gruta, otro de los grandes hoteles de El Cristo, ¿la hotelería en el municipio está en horas bajas?

-Desde luego en horas altas no estamos.