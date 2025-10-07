Emilio Sánchez Vicario da una clase magistral en el Club de Tenis de Oviedo El recordado tenista compartió pista con los socios y ofreció una conferencia dentro de la programación del 75 aniversario del club

Raquel Fidalgo Oviedo Martes, 7 de octubre 2025, 06:38

Emilio Sánchez Vicario impartió este lunes una clase magistral en el Real Club de Tenis de Oviedo, inmerso en la celebración de su 75 aniversario. El recordado tenista –alcanzó el número 1 del mundo en dobles junto a Sergio Casal– y capitán –lideró el equipo español que en 2008 logró la victoria en la Copa Davis–, generó una gran expectación entre los socios del club.

Con las pistas de tierra batida como fondo, Sánchez Vicario se mostró muy satisfecho con la acogida y la actitud de los participantes: «Hemos empezado el curso en Oviedo y veo a gente con muchas ganas de mejorar», afirmó, destacando el espíritu y la dedicación de los presentes en la pista.

Durante el encuentro tuvo la oportunidad de compartir sus impresiones sobre el tenis actual y sobre algunos de sus protagonistas. Respecto al gijonés Pablo Carreño, Sánchez Vicario no escatimó en elogios: «Pablo Carreño es un gran profesional con una carrera increíble. Hace tiempo que no le veo, pero le sigo y se merece volver al top 100 de la ATP. A ver si el año que viene hace un año completo y demuestra quién es».

Ampliar Sánchez Vicario da indicaciones a una tenista. Á. P.

Sobre Serena Williams, Premio Princesa de Asturias de los Deportes, Sánchez Vicario lo tiene muy claro: «Es la jugadora que ha hecho una carrera más dilatada, con más títulos, y que el galardón más importante la reconozca es una muestra de lo que ha conseguido. Ha luchado contra muchas dinámicas y ha escrito una gran historia del tenis».

Finalmente, el campeón de quince torneos de circuito ATP dedicó unas palabras al singular Torneo de Tenis Playa de Luanco, destacando su originalidad: «Es el único torneo del mundo que se juega en la playa y en eso los asturianos sois súper originales», dijo.

Marta Alonso, muy atenta a la clase, aseguró que «nos ha dado trucos y ves la intensidad frente a otro entrenamiento». Por su parte, el profesor de tenis, Nervino Barbón, «fan de todos los hermanos Vicario», tampoco faltó a la lección, que fue, en realidad, «su primera clase».

Sánchez Vicario ofreció también una conferencia sobre el estado de competición actual.

