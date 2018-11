Empotran un coche en un bar de Oviedo y se llevan la máquina tragaperras Estado en el que quedaron las puertas y el interior del bar tras el alunizaje. / Foto cedida por Kety Iglesias Se trata del cuarto robo que sufre este local en medio año, las cámaras grabaron a dos personas en su interior y al tercero dentro del vehículo CECILIA PÉREZ Jueves, 29 noviembre 2018, 19:43

Cuatro robos en medio año. El último la madrugada del miércoles al jueves que ha sido el que ha colmado la paciencia de la propietaria del bar El Roque de Kety en San Claudio. Tres individuos empotraron su vehículo contra las puertas del establecimiento y se llevaron la máquina tragaperras. «Rompieron las tres puertas del local y se llevaron la máquina completa», explicó Kety Iglesias. El mes pasado ya habían intentado robar el dinero recaudado en esa misma máquina, tras entrar en el local rompiendo los cristales con una tapa de alcantarilla. «No lo lograron porque la habíamos reforzado». Por este motivo, su propietaria está convencida que los que entraron a robar en el bar la madrugada de este jueves son las mismas personas que lo hicieron en octubre. «Como sabían que no podían llevarse el dinero optaron por cargar con toda la tragaperras».

El robo sucedió a las cuatro y media de la madrugada. Las cámaras de seguridad del bar lo grabaron todo. «Se ve como minutos antes del robo pasa muy despacio un coche de color blanco. Luego como da marcha atrás y con el culo rompe las puertas. De él salen dos hombres con vaqueros y sudaderas y luego se les ve como la cargan para meterla en el coche. El conductor les estaba esperando con el vehículo en movimiento» relató con detalle la víctima del robo.

La propietaria del bar no sabe cuantificar cuánto dinero pudieron robar pero sí que se trata de una cantidad importante. «La recaudación la teníamos que entregar este viernes y fue una semana muy buena», explicó.

Este es el cuarto robo que sufre el local en seis meses. La primera vez que entraron fue en el mes de marzo. Lo hicieron rompiendo los cristales con un hacha. «Esa vez se llevaron 600 euros y un ordenador», relató Iglesias. En junio y octubre volvieron a asaltar el local, en esas dos ocasiones entraron rompiendo las ventanas con las tapas de una alcantarilla. La madrugada del jueves, los ladrones utilizaron el método del alunizaje. «Estoy asustada porque estoy convencida de que me vigilan», lamentó Kety Iglesias que aseguró que aún no ha denunciado el robo a la Guardia Civil a pesar de que los agentes estuvieron este jueves tomando muestras y huellas para dar con los ladrones. «Hasta que nos lo pillen con las manos en la masa no podrán hacer nada», se lamentó Iglesias.

