Tres empresas adecuarán cinco campos de fútbol de Oviedo
Los campos de fútbol Luis Oliver, Tensi, José Ramón Suárez, Manuel Díaz Vega y Hermanos Llana tendrán nuevos sistemas de iluminación
A. A.
Oviedo
Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:30
El equipo de gobierno local del Partido Popular en Oviedo tiene en mente ejecutar una mejora profunda del grueso de las instalaciones deportivas municipales. ... Tras la millonaria reforma del Palacio de los Deportes, ahora le toca el turno a un encargo mucho más modesto, pero no por ello menos necesario. Tres empresas –Ergon, Urbia y Técnicas Aplicadas al Medio Rural– han resultado adjudicatarias de los cinco lotes del contrato para la mejora y adecuación de la iluminación de los campos de fútbol Luis Oliver, Tensi, José Ramón Suárez (San Claudio), Manuel Díaz Vega (La Corredoria) y Hermanos Llana.
Las actuaciones se incluyen en los planes de la Concejalía de Deportes, dirigida por la edil Conchita Méndez, de realizar una mejora paulatina y progresiva de las instalaciones deportivas de la capital asturiana. Los diseños autorizados para las mejoras partían de los 107.241 euros para la adecuación de la iluminación del estadio municipal de Luis Oliver, campo habitual del Grujoan, hasta los 202.858 (más IVA) de las instalaciones deportivas H. F. E. Tensi.
Tras el cribado de ofertas de empresas, las actuaciones costarán ahora 58.600 euros en el caso del Luis Oliver; 114.087 en el Tensi; 108.031 en el de San Claudio; 110.624 en el Manuel Díaz Vega y la misma cantidad en el caso del Hermanos Llana. A todas las anteriores cantidades habrá que añadirles el correspondiente IVA.
Ahora, tras el pronunciamiento por parte de la junta de gobierno local, la formalización del contrato deberá producirse en el plazo de quince días hábiles desde la adjudicación, por lo que el inicio de los trabajos en estos cinco campos de fútbol municipales se prevé inminente.
