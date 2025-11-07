Aaron Zapico Comisario de Disciplinas Musicales de la candidatura de Oviedo a Capital Europea de la Cultura

S.S.F. Viernes, 7 de noviembre 2025, 13:34 Compartir

Acercar la música a todo el mundo. Ese es uno de los objetivos que tiene Aarón Zapico (Langreo, 1978) al que, además de ser clavecinista y director de orquesta, ahora se suma el cargo de Comisario de Disciplinas Muiscales de la candidatura de Oviedo a Ciudad de la Cultura 2031.

Una faceta que combina con la de director, y es que el próximo 14 de noviembre, las tablas del Campoamor acogerán la ópera 'Orlando furioso' de Vivaldi, una obra que pertenece al género barroco «el mejor para acercarse a la ópera».

–Como comisario de disciplinas musicales de Oviedo 2031, ¿cuál diría que es el principal reto que tiene por delante?

–¡Ojalá fuese uno! Me encantaría hacer la música accesible para todo el mundo. Y que se convirtiese en una herramienta de cambio social. Suena un poco snob pero estoy convencido que la música, la culturaen general, puede crear una sociedad más empática, cívica, imaginativa, crítica y coherente. Llevar la música a los extremos: de los núcleos rurales más despoblados a a las ciudades; de los sectores más desfavorecidos hasta el público más accesible. En definitiva, revolucionar el modelo de gestión. Huir de la cultura del espectáculo fugaz y convertirlo en algo que toda la ciudadanía considere suyo y, por tanto, esté orgulloso de ello.

–'Orlando' es una ópera barroca, un género que muchos perciben como difícil. Si su idea es acercar la ópera a todos los públicos, ¿cómo se hace eso con una obra como esta?

–No creo que la ópera barroca sea un género difícil ni mucho menos. Las duraciones son asequibles, el ritmo es trepidante, el drama es de telenovela y la música es increíble. No hay mejor género para acercarse a la ópera que la música barroca. ¡Asegurado! ¿Cómo lo acercamos al público de hoy? Pues ni más ni menos que trasladando las emociones de esta música escrita hace más de doscientos años a la actualidad.

Y lo tenemos sencillo porque las emociones siguen siendo las mismas: amor, desamor, celos, traición… Los seres humanos seguimos teniendo los mismos problemas, da igual lo que evolucione nuestro entorno.

–¿Ha insistido en que una de sus prioridades es que la ópera, la música clásica, y en general la alta cultura, llegue a públicos diversos, no solo a los habituales. ¿De qué manera concreta planea hacerlo?

–Lo primero dejando a un lado las etiquetas de 'alta cultura' o pretendiendo diferenciar cultura' de 'entretenimiento'. Nos perdemos en nomenclaturas, etiquetas, clasificaciones y burocracia absurda. Precisamos de campañas de publicidad activas, modernas y que hablen el lenguaje de a quien pretendemos seducir; formatos de concierto adaptables en cuanto a duración y estructura; y campañas didácticas para mayores y jóvenes con una planificación real y estudiada. Y sobre todo, dejar de infantilizar al público cuando tratamos de ser pedagógicos.

¡No es necesario asociar música y humor únicamente para que guste al público!

–¿Si la candidatura de Oviedo fuera una sinfonía, ¿en qué movimiento crees que estamos ahora?. ¿En el arranque, el clímax o una variación inesperada?

–Si fuera una sinfonía sería la 38 de Mozart. Inesperada en el uso de motivos conocidos pero combinada de manera fresca y novedosa. Con un pasaje de tensión a base de síncopas muy apropiado para reflejar la inquietud y los nervios. ¡Una sinfonía triunfal!

-¿Cómo imagina a Oviedo como Capital Europea de la Cultura? ¿Qué habría que cambiar, implementar, quitar o añadir, para que la ciudad esté a la altura de este título?

–La imagino como una ciudad amable, empática, sabiendo querer, difundir y programar todas las artes, desde las más populares hasta las más 'underground'. Y, sobre todo, gestionada por profesionales de la cultura con experiencia, preparación y un proyecto sostenible.

Temas

Oviedo