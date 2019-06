«No encuentro palabras para expresar la gratitud que siento a La Balesquida» A. PIÑA La pianista Purita de la Riva recibe «abrumada» la distinción como socia de honor de la Sociedad Protectora en el Teatro Filarmónica CECILIA PÉREZ OVIEDO. Jueves, 6 junio 2019, 01:24

A sus 86 años, Purita de la Riva dio una lección de elegancia, sencillez y humildad en el acto que la condecoró como socia de honor de la Sociedad Protectora de La Balesquida. El Teatro Filarmónica fue el escenario elegido donde se dieron cita personalidades del mundo de la política, como el alcalde en funciones, Wenceslao López o el ganador de las pasadas elecciones municipales, Alfredo Canteli. Pero también representantes de la cultura ovetense, como Jaime Martínez, expresidente de la Ópera de Oviedo, o la pregonera de las fiestas de La Balesquida de este año, Margarita Fuente, presidenta de la Asociación Española Contra el Cáncer en Asturias.

La pianista Purita de la Riva es la quinta que se hace con la distinción de la Sociedad Protectora de La Balesquida, que antes obtuvieron, entre otros, Jaime Álvarez-Buylla o Santos Muñoz. Un galardón que instauró la actual junta directiva, presidida por José Antonio Alonso. «Qué ovetense no conoce a Purita de la Riva», señaló el presidente de la entidad quien agredeció a la agasajada «los valores» que ha transmitido a través de su arte y personalidad.

De la Riva recibió emocionada la réplica de la capilla de La Balesquida así como la lectura del documento que la acreditó como socia de honor. «Estoy abrumada», aseveró.

El momento más emotivo se vivió con la glosa que le dedicó el vicepresidente de la Sociedad, Javier Gómez Tuñón. Reconoció la «dificultad» de resumir la vida de una mujer a la que destacó por «el candor, perfume y frescor que ella pone en su relato capaz de hacer del recuerdo una próxima y viviente realidad».

Recuerdos hubo muchos. Desde la niñez de una Purita de la Riva marcada por el arte y la música. «Acercarse al acontecer de la vida de Purita de la Riva no es tan solo el relato de tantos y precoces éxitos artísticos sino la transformación de aquellos recuerdos en valores y principios que han convertido en admirable y en ejemplar norma de vida», destacó Gómez Tuñón.

Un recorrido vital marcado por «cuatro puntos cardinales: Dios, familia, generosa abnegación y el arte».

De la Riva nació en la calle Martínez Vigil en 1933 en el seno de una familia «muy creyente». Su padre, Joaquín de la Riva, fue magistrado presidente de la Audiencia Provincial. De su madre, Trinidad García, el vicepresidente de la Sociedad Protectora de la Balesquida destacó su «ocupacion a tiempo total para atender a sus once hijos».

La música en general y el piano en particular marcaron la vida de Purita de la Riva. Estudió en Madrid y de vuelta a Oviedo se dedicó durante cuarenta años a la enseñanza como catedrática de piano del Conservatorio Superior de Música. Pero su vida no solo fue música. «Purita ha contribuido a poner más de uno de los bloques de piedra de la imagen que desde lo alto del Naranco bendice a Oviedo y a sus habitantes», destacó Gómez Tuñón.

Dedicatoria a la Virgen

Una agradecida De la Riva tomó el testigo en los discursos. «Creo que exageran un poco porque no es oro todo lo que reluce, también tengo defectos», aseguró entre risas la homenajeada antes de la lectura de un discurso de agradecimiento que, confesó, «se me ocurrió después de comer y lo hice en verso porque rimado me sale mejor».

Una lectura que De la Riva encabezó así: «No creo encontrar palabras para expresar lo que siento, emoción y gratitud ante este acontecimiento. Alo bello e impensable que no creo merecer pero que acepto gustosamente causándome gran placer», declamó agradecida a la Sociedad Protectora de La Balesquida y a la Virgen de La Esperanza que la preside. «Para todos los presentes le pido con devoción nos alcance de Jesús una especial bendición».

El acto concluyó con un recital de piano que Purita de la Riva arrancó con una pieza dedicada a la Virgen y continuó varias melodías y una rapsodia que puso en pie al Teatro Filarmónica.