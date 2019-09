Ensayos para la Noche Blanca Fotomontaje de 'Gigantes de luz', que se proyectará finalmente en la parte trasera del Campoamor. / E. C. Los artistas ultiman estos días sus proyectos para sorprender al público | Más de 60 actividades en 40 ubicaciones configuran el programa de la edición de este año, que se celebrará el próximo sábado SANDRA S. FERRERÍA OVIEDO. Lunes, 30 septiembre 2019, 01:58

62 actividades, 40 ubicaciones y 10 horas. Esas son las cifras que resumen la Noche Blanca de Oviedo, la más cultural, que tiene orígenes parisinos y que se celebra el próximo sábado. Detrás de esa amplia programación, sus protagonistas llevan meses preparando proyectos con los que fomentar la creatividad y la participación ciudadana.

Audiodramas, música y baile, performance, exposiciones, microóperas... la oferta es amplia y apetecible. Mediante la técnica 'light painting' -uso de las luces para pintar-, Frodo Álvarez creará retratos que se proyectarán en tiempo real en la parte posterior del teatro Campoamor. Primero barajaron el edificio del Sespa, pero se decantaron finalmente por el teatro. Los que se acerquen se podrán llevar la foto artística y una más que prueba «que les hicimos gigantes de luz en su ciudad». Lo básico ahora es trabajar con el equipo de iluminación, ya que el entorno en el que trabajan «tiene que estar más oscuro para que luzcan más lo que proyectamos» y que la gente se anime a acudir.

María Cueva, pianista, y Olaya Aramo, bailarina, harán el espectáculo 'Dorada sangre' en el claustro del Museo Arqueológico de Asturias. Según explica la primera, parte del proyecto surgió de un sueño, y a partir de él «imaginamos el resto». Los sonidos pasarán por el «flamenco y por la degeneración del baile europeo». El espacio también es fuente de inspiración, por ello en agosto acudieron al museo para ver qué posibilidades ofrecía. Cueva se encargó de escoger las piezas y Aramo de los movimientos. Los ensayos antes del sábado son «intensivos».

Feijóo acogerá la instalación interactiva 'Next Nature'. El encargado de hacer sentir a los ovetenses inmersos en una cascada será Román Torre. Lo conseguirá mediante una fuente de agua en movimiento proyectada en la iglesia Santa María de la Corte, y con cascadas reales en Feijóo. «Cuando tú te acercas a ellas sales dentro de la cascada del edificio», explica. Una situación mágica con gran parte de producción. Así, se necesitan depósitos de agua en andamios, y ordenadores que proyecten sobre la fachada. También sensores que detecten a quienes se acerquen.

Ex profeso para la Noche Blanca es el trabajo de Alberto de las Heras, que Mónica de Juan mostrará en The 451 Shop. Una muestra de entre diecisiete y veinte ilustraciones hechas con la técnica de grafito en las que se enseña la época de los años cincuenta de Hollywood. Unas ilustraciones en las que De las Heras ha trabajado durante tres meses, y que dependen «del montaje» que se realice. Además, The 451 Shop tendrá en sus escaparates dos proyecciones audiovisuales sobre la naturaleza. Los artistas son Lois Patiño y Ruth Montiel, que hablarán de la exaltación de la belleza y de la caza.

Orquesta y teatro

Por otra parte, 'Parade Sauvage' es el título con el que el Campoamor acogerá una microópera. Alejandro Carantoña es el encargado de la puesta en escena del espectáculo en el que por primera vez participa la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias. Busca que el espectador pueda disfrutar de «su orquesta y de su teatro». Los ensayos ya han comenzado, y a partir del martes lo harán todos juntos. «Nos estamos coordinando para que música, imagen y voz vayan de la mano», adelanta.

Otro escenario especial, la fábrica de armas de La Vega será el escenario en el que la asociación Vibra realizará un «radio teatro pero con público». Sonia Avellaneda, presidenta del colectivo, encarnará la voz de uno de los personajes de 'Los tres vagabundos'. Los ensayos que comenzaron hace días logran «crear una sensación con la intensidad suficiente como para que el público se imagine las imágenes». El lugar juega también un papel fundamental para el espectáculo, ya que «tiene un punto decadente».

Por su parte, Cristina Busto hará un vídeo performance bajo el título 'Cam-Chi'. Ella estará en De Cero Creativo y, simultáneamente, se estarán proyectando sus movimientos en la Calleja la Ciega. «Me acompañarán tres cámaras y micrófonos en las manos. Cuando yo dibuje con la tiza se escuchará, y esa será la banda sonora», explica. Sus ensayos, dice, son experimentales. Así con libertad, va cambiando movimientos según surjan. «Es un proceso muy orgánico, muy vivo. Se va a notar», indica.