«Nochevieja es una noche complicada y los hosteleros debemos anticiparnos» Pepe Reina, en su local más «diurno», el Zooko Green Bar. / ÁLEX PIÑA Pepe Reina - Presidente de la Asociación de Bares de Copas de Oviedo «Hay que contratar más personal, tener un mayor aprovisionamiento y más medidas de seguridad para tratar que todo el mundo disfrute» ALBERTO ARCE Domingo, 30 diciembre 2018, 15:30

El presidente de la Asociación de Bares de Copas de Oviedo ya está preparado para una de las noches más «intensas» del año, la Nochevieja. Pepe Reina, de 39 años, ovetense y regidor del Zooko Green Bar, en Montecerrao, su local más «diurno», y del Mamy Blue, un concurrido establecimiento nocturno de El Antiguo. Tras más de veinte años en la profesión, ha regentado negocios como La Radio o el clásico Escondite. Actualmente preside la asociación de más de cincuenta bares de fiesta de la capital.

–Se acerca una de las noches más importantes del año para los bares de copas de la ciudad...

–Efectivamente. Es una de las noches más complicadas del año. Todo el mundo sale, el consumo de alcohol se vuelve masivo y es necesario que los hosteleros agudicemos los sentidos. En Nochevieja el ocio está más concentrado que nunca. La ciudad se convierte en un reclamo para gente de todos los lugares. Nosotros estamos para que los clientes se lo pasen bien. Es la mejor fiesta de la temporada y tenemos cotillones para todos.

–¿Peligrosa y rentable a partes iguales?

–Oviedo es una ciudad segura para salir, salvo excepciones. En cuanto a la rentabilidad, es evidente que el volumen de trabajo es muy superior al de cualquier otra jornada. Tras el repunte que viven los locales nocturnos después de las vacaciones, esta es una buena oportunidad para la hostelería. Pero lo cierto es que también es una de las pocas ocasiones que existen para hacer verdadero negocio, e iniciativas como la de la carpa que se va a instalar en La Florida no nos ayudan. En Nochevieja queremos que los ovetenses acudan de forma masiva a El Antiguo, que no en vano la zona por excelencia para este tipo de veladas, y que se respete el espacio que ocupa el casco viejo en todo esto como nosotros respetamos, por ejemplo, los chiringuitos de San Mateo.

–¿Llevan mucho tiempo preparándose?

–Todo el año. La planificación es la clave. Aun así, la experiencia te enseña afrontar una noche como esta. En mi caso ya son veintiún años dedicándome al negocio de la noche y he aprendido a anticiparme. Más personal, un mayor aprovisionamiento, más medidas de seguridad... Hay que estar muy encima del local, crear un ambiente propicio para la diversión y tratar que todo el mundo se lo pase como corresponde. No es una noche más y la gente se la toma con muchas ganas.

–¿Se prevé una afluencia mayor que otros años?

–Esta es una de esas veladas que no pierde con los años aunque los hábitos cambien. La afluencia es masiva, pero hay que respetar los aforos. Nos tienen mirados con lupa.

–¿El de la noche es un negocio que nunca disminuye?

–Es un negocio que ha cambiado mucho con el tiempo. Actualmente se ha vuelto mucho más profesional que cuando yo era más joven. Los que regentamos ahora los negocios nocturnos no lo hacemos solamente por la fiesta y durante unos pocos años, sino que tratamos de buscar la rentabilidad y la máxima eficiencia.

–¿Un negocio rentable?

–Si se gestiona bien, sí; no obstante, es un negocio lleno de altibajos. Hay temporadas buenas y otras que no lo son tanto. En verano, por ejemplo, la ciudad se queda vacía y cerramos cada año en pérdidas. Cuando llega septiembre, la cosa cambia. Ahora mismo estamos a punto de cerrar, en cuanto termine febrero, el trimestre más importante del año en cuanto a volumen de ventas y constancia en cuanto a afluencia de clientes. Los estudiantes salen, no tanto como antes, y, en definitiva, a Oviedo le gusta pasárselo bien.

–Siendo la Nochevieja el broche final, ¿cómo han transcurrido las navidades en los locales del Oviedo antiguo?

–Han sido muy buenas; buena temperatura y buenas fechas. El hecho de que la Nochebuena cayese de lunes nos ha beneficiado mucho, porque hemos podido sumarla al fin de semana.

–¿Ha disminuido la demanda?

–No, pero los hábitos han cambiado. Ya no existen pandillas como las de antes; grupos de amigos pagando rondas sin parar. Ahora la gente quiere aprovechar el fin de semana en su totalidad y no solo la noche. El deporte y los estilos de vida más saludables han servido para afianzar esto.

–¿Cómo son los hábitos de consumo nocturnos de los ovetenses?

–Cada vez más responsables. La gente ya no consume alcohol sin control. Prefieren calidad a cantidad y está en nuestras manos ofrecérsela. El consumo de cerveza, en los últimos tiempos, ha superado mucho al de bebidas espirituosas destiladas o blancas. Es la tendencia imperante y tenemos que adaptarnos.

–Aun así habrá un dispositivo de seguridad importante en Nochevieja

–Sin duda. Está claro que esta noche va a ser difícil para el área de Seguridad Ciudadana. Peleas, excesos..., cosas que no deberían darse, pero que se dan. Los locales hemos reforzado las medidas de seguridad y nuestros sistemas de vigilancia por lo que pueda pasar.

–¿Habrá espacios seguros para las posibles víctimas de violencia machista?

–Evidentemente. Tolerancia cero.

–El abuso de alcohol en menores es uno de los grandes problemas de la noche del barrio antiguo, ¿cómo lo combaten?

–Negando la entrada.

–¿Y el 'botellón'?

–Eso es más complicado, pero resolverlo, aunque nos perjudique, no depende de nosotros, sino del Ayuntamiento.

–Algunos vecinos ya han denunciado en más de una ocasión los ruidos y la suciedad, ¿se están cumpliendo las normativas?

–Los decibelios, a rajatabla. En cuanto a la suciedad, pedimos a los ovetenses que no tiren el plástico por la vía pública por respeto al servicio de limpieza.

–¿Esta Nochevieja primarán de nuevo las fiestas privadas?

–En su mayoría, sí, pero a partir de las seis de la madrugada, los locales abrirán sus puertas al público general. A esas horas hay que ser más selectivo.

–¿En cuánto se incrementarán las plantillas para cubrir la alta demanda?

–En más de un 20%.

–¿Cuánto dinero se gastan los ovetenses en una noche como esta?

–Unos 50 o 70 euros por persona.

–¿A qué hora cerrarán los bares?

–En Nochevieja no hay límite, pero a partir de las 7.30 el trabajo disminuye y el peligro aumenta.