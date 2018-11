«Hay que firmar el protocolo de La Vega cuanto antes, pero en las mejores condiciones» Wenceslao López, en el salón de Plenos. / ALEX PIÑA «En el Bulevar de Santullano y en El Cristo hay retrasos importantes al final del mandato y me preocupan como alcalde» Wenceslao López Alcalde de Oviedo GONZALO DÍAZ-RUBÍN OVIEDO. Domingo, 4 noviembre 2018, 17:03

El despacho del alcalde, Wenceslao López (Oviedo, 1948), está lleno de orquídeas que aún no ha tenido tiempo de llevarse a casa desde que el lunes celebró su cumpleaños. Ha comido apenas «un pincho». Habla mucho de La Vega y del área metropolitana. Se ve que les ha dado muchas vueltas y, también, que el reloj corre en contra de los dos proyectos. Él ya ha anunciado que liderará de nuevo la lista socialista para las próximas elecciones municipales.

-Han pasado ya casi tres años y medio...

-Es un suspiro.

-¿Qué nota se da?

-No, nunca me califiqué en la vida. Quizá sea un defecto profesional, me he pasado la vida calificando a los demás. Uno siempre cree que lo hace lo mejor posible. En lo que hago procuro volcarme a tope, pero las circunstancias mandan. Con el mismo esfuerzo se pueden conseguir cero o diez.

-El esfuerzo dice que lo hace, ¿y los resultados?

-Los resultados no son los que a mí me gustarían bajo ningún concepto, pero es que estamos trabajando en un contexto muy complicado. Tanto a nivel interno como a nivel externo. Somos una empresa de mil trabajadores, en la que el 30% ha accedido por sentencia judicial. Algo aquí no funciona bien. Además, tienes unos recursos humanos que han ido envejeciendo y la ley no te permite ni siquiera reponer los que se retiran.

-¿En tres años y medio no han mejorado nada?

-No tenemos un departamento que te permita revisar los procedimientos para tratar de ser más efectivos, en una empresa en la que el 99% es administrativo. Hace tres años que he creado un departamento de planificación y organización y tengo cero trabajadores en ese servicio.

-¿Todo es culpa de la falta de personal o algún demérito es suyo?

-Por supuesto, pero cuando tienes una empresa tan mermada de recursos humanos, partes de un punto muy negativo. Tienes una máquina que, por mucho que la cargues, no puede con más.

-Le cito una frase de una concejala de gobierno: «Empezamos con tantas ganas de hacer cosas y sobrecargando al personal que se nos han vuelto en contra».

-No lo comparto.

-¿Tiene remedio?

-En este momento ya sé cómo hacerlo, pese a las dificultades legales. Si los proyectos no salen, no es porque los trabajadores no quieran, es por la falta de recursos humanos. Aunque hemos cometido un error: es muy importante disponer del mayor número de meses con los presupuestos aprobados.

-Con los de 2019 no contamos...

-Prácticamente no. Está muy difícil, imposible, que algún proyecto de 2019 se pueda poner en marcha antes de que acabe el mandato.

-¿En esa lista podremos meter ya el Bulevar de Santullano?

-No necesariamente.

-¿Tal como está el expediente ahora mismo podría licitarse algún tipo o parte de obra?

-En este momento, no. Hay que ser claros, lo he sido cuando me he reunido con los colectivos de Imagina un Bulevar. Llevamos un retraso importante, más de cinco meses, y a día de hoy no tenemos el proyecto de ejecución entregado.

-Cinco meses lleva el de El Cristo en Urbanismo...

-Está el proyecto sin informar.

-¿Está parado por razones de interés político?

-Imposible. Hay dos proyectos fundamentales para el urbanismo de la ciudad en el siglo XXI: La Vega y El Cristo. Son una prioridad absoluta.

-¿Entonces por qué lleva cinco meses sin informar el avance del plan especial en Urbanismo?

-Es cierto que lleva cinco meses de retraso. Vamos a tener una reunión monográfica la próxima semana para ver qué pasa, para impulsar la modificación del plan general.

-Un trámite que se quería tener resuelto en marzo...

-Va a estar complicado. Tenemos retrasos equiparables en el proyecto del Bulevar, porque la empresa no ha entregado el proyecto aún, y en El Cristo no hemos sido capaces de dar respuesta al Principado.

-Mal momento para ir retrasado...

-Son retrasos importantes en la recta final del mandato y me preocupan como alcalde. En el caso del Bulevar, he sido yo el que ha impulsado el primer requerimiento a la empresa hace ya meses.

-¿El contrato está en causa de resolución?

-Todavía no, pero vamos a mandarle un segundo aviso. Vamos a darle un plazo de diez días para que envíe ya el proyecto que ellos consideren definitivo, porque no hay que olvidar que una vez que lo entreguen los técnicos tienen que revisarlo, puede haber carencias.

-Como las que tiene el documento actual, en el que se invaden espacios privados y falta definición en las redes de servicios.

-Cierto, pero la primera versión que se entregó no ha sido revisada a fondo porque había una cuestión de fondo: no se ajustaba al presupuesto.

-Con el Bulevar chapoteando, con El Cristo parado, solo queda La Vega.

-Los proyectos urbanísticos son todos proyectos a largo plazo. Si se dice que van a durar un año, al final duran tres. Siempre he dicho que El Cristo es un proyecto a diez años y La Vega, probablemente, también. Y ojalá estén ambos proyectos en ese margen. El tiempo no es lo primero, cuidado, lo primero son las garantías técnicas, económicas y legales.

-¿Los usos temporales?

-Están en el protocolo que negociamos con Defensa.

-Últimamente no hay buenas noticias, aunque no las queramos escuchar...

-Tampoco son malas.

-Si el protocolo comienza hablando de los derechos históricos del Ayuntamiento en La Vega y el responsable jurídico de Defensa dice que no existen...

-El proyecto de La Vega tiene esos tres componentes, técnicos, legales y económicos, pero también tiene un componente político importante que lo hace diferente. La Vega es un espacio que ha sido sustraido a Oviedo durante 160 años y, al margen de la legalidad vigente, hay un derecho natural que yo llamo derecho histórico, que también tiene su importancia.

-¿No ha pedido el informe del asesor jurídico general de la Defensa?

-No, porque si no me lo envían es su problema.

-Puede ser nuestro problema, es el servicio que tendrá que informar un acuerdo.

-Mientras no nos lo envíen es su problema. Hablé con el portavoz en la comisión de Defensa y le pedí que me lo enviara y no me lo ha enviado. A lo mejor no lo tiene.

-¿Cuándo fue la última vez que habló con Defensa?

-Hace quince días, hablo con ellos más o menos cada quince días.

-Y de qué hablan, porque Defensa lo que quiere es dinero, obtener un beneficio...

-Es que Defensa, por ley, no puede desprenderse de su patrimonio gratis y eso lo han asumido todos los grupos del Ayuntamiento desde el principio, al margen de que alguno pida que se lo regalen como medida electoral.

-Ya, pero el protocolo no habla de dinero.

-No, pero habla de valorar con la calificación actual, como suelo industrial, y la edificabilidad actual, del 0,46 y de compensaciones urbanísticas.

-Pero no fija la cuantía, ¿qué impide firmarlo?

-Algo fundamental, que el nuevo gobierno llega y se encuentra con mil cosas encima de la mesa y en junio, voy a Madrid a impulsar ese proyecto, para que Oviedo se ponga en primera línea, y ahí estamos. Defensa tiene que hacer gestiones internas, tiene muchísimos más proyectos entre manos y el tiempo que da a Oviedo es solo una parte.

-¿Cuándo vamos a firmar?

-Lo más pronto posible, pero en las mejores condiciones para Oviedo. Cuando yo crea que hemos llegado a un punto en el que no se pueden mejorar, ahí aflojaremos.

-Quedan cuatro meses para que todo sea electoral.

-Está claro, La Vega o El Cristo son proyectos que para tratar de garantizar su futuro después de junio, tiene que haber un hito importante antes. Mi preocupación es que haya un mojón para que La Vega no pueda ir para atrás. Estoy negociando con el convencimiento de que ahora va.

-¿Pueden los intereses electorales torpedear las negociaciones?

-Sí. Mi intención es alejar al máximo el acuerdo de las elecciones. Estoy intentando convencer a Defensa de que este asunto hay que agilizarlo al máximo porque, a medida que avanza el tiempo, se puede complicar todo. No hay más que ver que en las últimas semanas han salido en los medios veinte príncipes que quieren casarse con La Vega. La Cámara de Comercio, que quiere gestionarla, y otros.

-Eso sabe que no vale, que no hay nada hecho...

-Evidentemente, son cantos de sirena, pero benefician poco. Lo que hacen es ruido, no van a ningún sitio. Primero es un proceso legal complicado. Defensa tiene que desafectarlo, después se podría hacer el convenio urbanístico, después el plan especial, en el que habrá una parte importante de los contenedores de La Vega que estarían sometidos a revisión del Consejo de Patrimonio y hay dos áreas protegidas ya, por Santullano y el Camino de Santiago.

-El proyecto del área central que ha presentado el Principado se parece a lo que usted proponía.

-Ha sido una casualidad.

- ¿Y si la ordenación de esos espacios por los que ha luchado la ciudad acaba en manos de un órgano supramunicipal?

-No estamos en ese momento. Es un área metropolitana con un modelo nuevo. No se parece a Vigo, no se parece a Barcelona. Lleva la palabra metropolitana, pero es diferente porque Asturias es diferente. Somos una comunidad pequeña, uniprovincial, que ha crecido en torno a tres núcleos, que a su vez tienen su propia red. Tiene una estructura ideal para construir esa ciudad región, con el peso necesario para competir.

-No me ha aclarado cómo se van a repartir las competencias.

-Asturias tiene mucha experiencia en compartir elementos de gestión, de colaboración. Ahí están Cogersa o Cadasa. Al mismo tiempo, como somos pequeños somos muy localistas. Debemos huir de esas debilidades. Aprender a compartir y no a competir. Cada uno tiene que ser bueno en lo suyo.