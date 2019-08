El equipo de gobierno lleva al Pleno la situación de La Vega

No lo va a pasar bien el portavoz socialista y exalcalde, Wenceslao López, en el Pleno del martes. Forzando un poco el reglamento, el equipo de gobierno llevará a debate un informe sobre la situación de las negociaciones con Defensa por La Vega. «Es un informe que me pidió el alcalde para conocer cómo están los expedientes de La Vega», explicó ayer el concejal de Economía, Javier Cuesta (PP). En resumen, aseguró que solo hay un borrador de un pliego de condiciones remitido por el ministerio del cual se hizo un informe por Patrimonio. Informe que está sin fechar y sin firmar. Con lo cual no entendemos si es provisional o definitivo.

El dictamen marca una serie de cuestiones a resolver también antes de la cesión demanial del claustro y la capilla. Cosas ya sabidas, como que requerirá informe del Consejo de Patrimonio del Principado. Eso y una valoración del conjunto en 44 millones, que el entonces alcalde quiso desmontar con un informe del Catastro, pero «no hay más informes posteriores, tomas de decisión ni actos por parte del tripartito y no decimos que no sea viable sino que las actuaciones no se han llevado a término», expuso Cuesta.